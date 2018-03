Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii care au murit in accidentul din Olanda, au fost condusi pe ultimul drum, duminica, 25 martie, dupa ce fusesera repatriati de Ionut Jifcu. Cosmin Zimbrea, Adina Soreanu si Aurel Soreanu faceau parte din aceeași familie. Toate cheltuielile de repatriere a fost suportate de guvernul olandez si…

- "Din punct de vedere al numarului de persoane decedate in accidente rutiere la un milion de locuitori, Romania se clasifica acum pe locul 2, dupa Bulgaria, cu 97 de victime, mult peste limita europeana: Spania si Danemarca- 37 de victime, Olanda- 33 de victime, Suedia- 27, Marea Britanie- 28. Surprinzator…

- Procesul de schimbare a pașapoartele britanicilor dupa Brexit este unul care deja invaluit in scandaluri și controverse. Atat cetațenii, cat și companiile din Marea Britanie sunt nemulțumiți de modul in care vor arata noile documente. Primul pas in scandalul pașapoartelui in Marea Britanie dupa Brexit…

- #salvatipipera . Directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a vorbit la interviurile Libertatea LIVE despre cum poate schimba societatea civila viața unui oraș, dar și despre cum pot asociațiile de profil sa preia mesajul cetațenilor și sa-l transpuna pe agenda publica a unei…

- Partidul olandez de extrema dreapta al deputatului Geert Wilders are ocazia sa-si asigure stabilitatea, miercuri, in cadrul unor alegeri municipale, in timp ceCirca 12 milioane de alegatori urmeaza sa aleaga consilieri municipali pentru 380 de comune. Daca alegerile municipale au o miza importanta…

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda....

- Municipalitatea resiteana a inaugurat, marti, 6 martie, prima statie electrica de alimentare auto din judet. De serviciile oferite prin intermediul ei se vor bucura pentru inceput, gratuit, putinii posesori de vehicule electrice, dar si taximetristii care-si cumpara astfel de masini. Taximetrele…

- Prinsengracht02.03 17:16https://t.co/4AQ16xuBQq #Amsterdam #schaatsen #iceskating #winterpret pic.twitter.com/m1fSDxNpbW— Thomas Schlijper (@schlijper) March 2, 2018 Pentru prima data dupa sase ani, parti ale Prinsengracht (Canalul Printului) Keizersgracht (Canalul Imparatului)…

- Un iesean s-a umplut de rusine dupa ce a fost chemat la un proces desfasurat la Judecatoria Iasi, deschis la solicitarea autoritatilor din Olanda. Sebastian Mihail David a fost dat in judecata de olandezi dupa ce a primit o amenda in Tara Lalalelor pe care a refuzat sa o plateasca. Sanctiunea primita…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Intrebat de jurnalisti despre evolutiile politice din Romania, Borisov a raspuns, la finalul reuniunii informale a Consiliului European: "Bulgaria si Romania au trecut prin diverse perioade, au fost momente in care Romania era inaintea Bulgariei si invers"."Cele doua tari au aderat impreuna…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…

- Un barbat de 43 de ani si o femeie de 47 de ani sunt suspectati ca ar fi racolat tinere din Republica Moldova pentru practicarea prostitutiei in orasul Amsterdam, Olanda. Suspectii au determinat doua tinere de 20 si, respectiv, 29 de ani, sa practice prostitutia in schimbul sumei de 400/500 euro pe…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat sambata ca evreii s-au numarat printre faptasii Holocaustului, iar omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru, spunand ca da dovada de „inabilitate de a intelege istoria”.

- Potrivit lui Zijlstra, credibilitatea sa a fost atat de afectata de acest scandal incat ii este imposibil sa ramana in functia de sef al diplomatiei olandeze. Halbe Zijlstra a recunoscut luni ca a mintit cand a spus ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care Putin ar fi evocat planurile…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Soc in lumea sportului mondial! Un cunoscut atlet a incetat din viata la doar 33 de ani in conditii suspecte. Este vorba despre atletul australian Jarrod Bannister care s-a stins din viata subit. Tanarul a fost gasit mort in propria casa.Citește și: Surpriza de proportii: Andra si Delia vor…

- Australianul Jarrod Bannister s-a stins din viața joi, la varsta de numai 33 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare in apartamentul sau din Olanda. Jarrod Bannister deținea un record național al Australiei la aruncarea suliței, stabilit in anul 2008, potrivit TheGuardian. …

- Un tribunal din Amsterdam a cerut Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Trimitem întrebările…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut miercuri Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP. 'Trimitem intrebarile la Curtea…

- Circa 2.000 de persoane au avut ocazia sa achizitioneze, sambata, unul sau mai multe obiecte de vestimentatie dintre cele peste 4.000 scoase la vanzare de Opera si Baletul National Olandez din Amsterdam, fie ele istorice sau fantastice, uniforme sau tinute seara, relateaza AFP. …

- Romancierul, poetul si cineastul israelian Haim Gouri, cunoscut mai ales pentru operele sale despre Holocaust, a murit miercuri la varsta de 94 de ani, a anuntat fiica scriitorului, citata de AFP. Reuven...

- La scurt timp dupa ce Dragoș Bucur a anunțat ca renunța la emisiunea ”Visuri la cheie”, s-a aflat și unul din motivele deciziei sale. Dragoș, Dana și cei trei copii ai lor au plecat din țara, cel puțin pentru un timp. Atunci cand a vorbit despre plecarea lui de la Pro TV, Dragoș Bucur a menționat ca…

- Cel mai bogat om de afaceri din Suedia, cu o avere estimata recent de presa suedeza la 65 de miliarde de euro, a murit. Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, a murit la varsta de 91 de ani, dupa o lupta scurta cu o boala grea. Anunțul a fost facut public de compania magnatului. Reprezentanții companiei…

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- GEFCO Group, jucator global in domeniul logisticii industriale si unul dintre liderii europeni in logistica automobilelor, si-a deschis al treilea depozit cu temperatura controlata dedicat biostiintei si sanatatii. Unitatea este aproape de aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Acesta se…

- Britanicul Kane Gamble, a reușit, in mod surprinzator, pe cind avea doar 15 ani, sa capete acces la informațiile secrete gestionate de catre puternicele structuri de informații americane, in legatura cu operațiunile din Iran și Afganistan, dupa ce a pretins – nici mai mult nici mai puțin – ca este insuși…

- Directorul sportiv al echipei de hochei pe gheata a Statelor Unite, Jim Johannson, a incetat din viata duminica, in somn, la varsta de 53 de ani, cu trei saptamani inaintea startului Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. "Suntem socati si profund intristrati", a declarat…

- Furtunile de joi din Germania si Olanda au maturat la propriu copaci, acoperisuri, dar si masinile de pe strada, iar sute de zboruri au fost anulate, dupa ce Aeroportul Schiphol a fost inchis temporar. De asemenea, mai multe morti au fost raportate in urma vanturilor care au batut cu 140 de kilometri…

- Mai multe curse au fost anulate, iar altele au intarzieri din cauza condițiilor meteo. Cateva avioane care trebuiau sa decoleze la ora 7 dimineața de pe aeroportul Otopeni sunt inca pe pista. Spre exemplu, noteaza antena3.ro , cursa Tarom spre Chișinau trebuia sa plece la ora 7:50, insa va pleca la…

- Sezonul rece a adus, din pacate, situații in care șapte oameni, printre care și un copil, au murit din cauza frigului. Directorul adjunct al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, in conferința de presa, ca primul caz de deces din cauza hipotermiei din ...

- Ancheta epidemiologica efectuata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava in cazul copilului de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, care a murit cu rujeola, la inceputul lunii ianuarie a.c., a concluzionat ca acesta a venit in contact cu virusul in perioada in care a fost spitalizat. Directorul ...

- Incapacitatea autoritatilor de a accesa datele de pe dispozitivele electronice din cauza aplicatiilor criptate este "o chestiune urgenta de siguranta publica", a declarat marti directorul FBI, Christopher Wray, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- REGRETE…. Anul 2017 s-a incheiat cu o veste foarte trista pentru locutorii comunei Berezeni! Profesorul Cornel Moraru, directorul Scolii “Anastasie Fatu”, s-a stins din viata pe 31 decembrie. Decesul sau i-a luat prin suprindere pe toti cei care il cunosteau, caci acesta avea in jur de 60 de ani si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care vor sa mearga in Olanda ca pentru miercuri a fost emis un cod galben de vant puternic, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei. Rafalele de vant vor atinge viteze de pana la 115 kilometri la ora, iar Aeroportul Schiphol…

- 80 de români au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam, dupa ce o cursa TAROM a fost anulata. Pasagerii au fost anunțați, chiar înainte de îmbarcare, ca aeronava nu poate decola din cauza unei defecțiuni.