- Alina Pușcaș este insarcinata in luna a noua și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor cand va avea loc momentul emoționant. „2 weeks and some days to go but Big Mama is still going out ??❤️ #pregnant #nightout…

- Doua femei au murit si doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce un adolescent de 16 ani a patruns vineri dupa-amiaza cu masina pe care o conducea pe un trotuar la Medgidia, intrand intr-un grup de persoane.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in accidentul din judetul Olt au fost implicate 19 persoane, din care una a murit. Alte doua victime sunt in stare grava, intre acestea fiind si o femeie insarcinata. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca in accident…

- Un incendiu s-a produs, luni, intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui imobil din municipiul Giurgiu, 12 persoane fiind evacuate din cauza fumului dens. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, doua fiind transportate la spital.

- O femeie insarcinata, in varsta de 28 de ani, lua masa la un restaurant din China. La un moment dat, deranjata foarte tare de zgomotul facut de un copil, a luat castronul cu supa și l-a aruncat peste acesta. In...

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp in Dumbrava Rosie, marti, 28 mai, in apropierea primariei din localitate. Din primele informatii oferite de IPJ Neamt sint trei victime. Vom reveni. Accident rutier in com. Dumbrava Roșie, fara victime incarcerate.…