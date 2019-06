Un emisar american va vizita Sudanul pentru a lansa un apel la reluarea dialogului

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare achizitie de armament de catre Bulgaria dupa inlaturarea regimului comunist se afla pe ultima suta de metri.Bulgaria se asteapta ca Statele Unite sa transmita curand o oferta la nivelul de 1,2 miliarde de dolari privind vanzarea a opt avioane F-16 noi, a anuntat marti Ministerul…

- Secretarul american pentru Energie, Rick Perry, a declarat marți ca un proiect de lege privind sancționarea companiilor implicate in proiectul Nord Stream 2 va fi publicat in curand, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit Agerpres. Proiectul Nord Stream 2 este criticat atat de Statele…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo urmeaza sa fie primit de catre presedintele rus Vladimir Putin saptamana viitoare, in cadrul unei vizite in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza AFP.Secretarul de Stat american se intalneste cu Putin marti, la Soci, in sudul Rusiei,…

- Statele Unite au condamnat tirul de rachete din Fasia Gaza spre Israel, sustinand "dreptul" Israelului la "autoaparare", a afirmat sambata Departamentul de Stat, potrivit AFP. "Lansam un apel responsabililor...

- Administrația președintelui Donald Trump pregatește o reforma radicala a sistemului de imigrație din Statele Unite, in contextul situației dificile de la granița de sud a SUA, unde zeci de mii de persoane continua sa soseasca și sa solicite azil pe teritoriul american. Anunțul a fost facut luni de catre…

- Statele Unite si Japonia au stabilit, in cadrul unei reuniuni la nivel ministerial, intensificarea cooperarii in materie de securitate cibernetica si in privinta apararii spatiale, anunta Departamentul de Stat de la Washington. Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, si secretarul interimar…

- Statele Unite au interzis intrarea pe teritoriul lor a 16 cetateni sauditi, din cauza ”rolurilor lor in uciderea” jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat Departamentul de Stat american, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Comisarul german pentru antisemitism: 'Distrugerea publica…

- Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.Decizia,…