Un emisar american la Beirut pentru a media în disputa dintre Liban şi Israel Un inalt diplomat american s-a intalnit cu ministrul libanez de externe miercuri la Beirut, in cadrul unui efort diplomatic al Statelor Unite pentru a detensiona situatia legata de disputele dintre Israel si Liban asupra unui zid la frontiera si explorarilor de petrol si gaze in apele teritoriale contestate, relateaza Reuters.



Disputele asupra constructiei de catre Israel a unui zid la frontiera, inceperea explorarilor de petrol si gaze in mare si arsenalul gruparii siite Hezbollah sustinute de Iran au adancit tensiunile dintre Liban si Israel, ambele tari prietene ale Statelor…

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a aterizat joi la Beirut pentru o scurta vizita, prima in Liban a unui responsabil american de acest rang din ultimii patru ani, relateaza AFP si Reuters. In cele cateva ore in care se va afla la Beirut, Tillerson va avea convorbiri indeosebi cu…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Hassan Firuzabadi, fost șef al statului major al armatei iraniene și actual consilier militar al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a facut aceste declarații pentru a justifica arestarea militanților pentru protecția mediului, potrivit libertatea.roKavous Seyed Emami,…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis Israelului ca va trebui sa faca "compromisuri semnificative" pentru a ajunge la pace cu Palestina, in timp ce palestinienii au acuzat ca ambasadorul american in Israel favorizeaza Statul Evreu, scrie news.ro, citand Reuters.

- Cuba a acordat viza unui diplomat american care urmeaza sa conduca ambasada Statelor Unite la Havana, a informat, miercuri, un oficial de la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters, apreciind ca decizia reprezinta dorinta ambelor state de a pastra relatiile bilaterale.

- Cuba i-a acordat viza diplomatului american Philip Goldberg, care va prelua in cateva zile conducerea ambasadei SUA la Havana, ca insarcinat cu afaceri, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un oficial american, citat in exclusivitate de Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a refuzat…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, va prelua portofoliul afacerilor externe in viitorul guvern de la Berlin, potrivit acordului convenit de conservatori si social-democrati cu privire la distribuirea portofoliilor in noul executiv, a anuntat miercuri cotidianul german Bild, citat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat marti o vizita inedita pe Inaltimile Golan ocupate, in apropierea frontierei cu Siria, si i-a avertizat pe inamicii Israelului sa nu-i "testeze" determinarea, informeaza Reuters. Netanyahu a pus in garda impotriva oricarei incercari…

- Coreea de Nord va putea obtine in doar cateva luni capabilitatile militare pentru a ataca Statele Unite cu armament nuclear, afirma Robert Wood, emisarul american pentru Dezarmare. "Coreea de Nord a accelerat programul provocator de inarmare nucleara si balistica, proferand amenintari…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat joi din Departamentul de Stat american, dupa o cariera de 34 de ani, informeaza Reuters. Numarul trei in ierarhia institutiei, el era diplomatul de cariera cu cea mai inalta functie.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters. 'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit rtv.net.

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Organizatiile neguvernamentale de media isi exprima ingrijorarea fata de interdictiile de intrare in Republica Moldova pentru doi jurnalisti straini, pe care Politia de Frontiera le-a aplicat recent. Astfel de limitari de circulatie contravin normelor democratice si afecteaza negativ fluxul liber de…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Acest raport de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- Cantareata Pink va da startul celei de-a 52-a editii a Super Bowl si va interpreta imnul national inainte de disputarea finalei din 2018 a campionatului de fotbal american, ce va avea loc pe 4 februarie in orasul Minneapolis, au anuntat luni reprezentantii National Football League (NFL), citati de…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Administratia Donald Trump a propus, joi, deschiderea tuturor forajelor de petrol si gaze in largul apelor Statelor Unite, o initiativa care urmareste cresterea productiei interne de energie si care a declansat proteste din partea ecologistilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii.Un reporter al ziarului Washington Post…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters.

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a afirmat vineri ca nu crede ca rachetele intercontinentale dezvoltate de Coreea de Nord au potențialul de a lovi ținte pe de teritoriul Statelor Unite.

- Donald Trump l-a invitat vineri pe republicanul Roy Moore sa-si recunoasca infrangerea in fata democratului Doug Jones in alegerile senatoriale partiale de marti, in Alabama, scrie Reuters.Esecul lui Roy Moore, un candidat ultraconservator foarte controversat, in favoarea caruia Trump s-a…

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News. Ministerul rus al Apararii…

- Grupul Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator mondial de medicamente generice si totodata cea mai mare companie din Israel, a anuntat joi ca intentioneaza sa elimine 14.000 de locuri de munca la nivel mondial, adica aproximativ un sfert din efectivele sale, in urmatorii doi ani,…

- Fortele de securitate libaneze au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva protestatarilor stransi in apropierea ambasadei Statelor Unite de la Beirut, dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul, informeaza site-ul postului BBC News.

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe liderul palestinian, Mahmoud Abbas, ca intentioneaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters.''Presedintele Mahmoud Abbas…

- Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este pustie și ca Moșul nu are de unde sa știe daca a fost obraznic sau cuminte, relateaza Reuters. Sursa foto: Sarah McCammon / Twitter…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Liderul Casei Albe, Donald Trump, „are serios in vedere“ sa mute ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratia a fost facuta marti de vicepresedintele american, Mike Pence, dupa ce presedintele SUA afirmase in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite agentia…