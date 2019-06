Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile difuzate de televiziunile americane arata un important dispozitiv de pompieri in zona. Cel putin o persoana si-a pierdut viata, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro. Guvernatorul Andrew Cuomo, care a ajuns la locul accidentului imediat dupa prabusirea aparatului, a declarat ziaristilor ca…

- Un elicopter s-a prabușit luni pe un imobil din Midtown, o zona din cartierul Manhattan unde se afla numeroși zgârie-nori, au anunțat pompierii din New York, fara alte precizari, scrie AFP.Imaginile difuzate de televiziunile americane arata un important dispozitiv de pompieri în…

- Un elicopter s-a prabusit luni peste un imobil din Manhattan, a anuntat departamentul de pompieri al metropolei americane New York, transmit Reuters si AFP. Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din...

- Un elicopter militar de tip Mi-8 s-a prabușit in noaptea de miercuri spre joi intr-o regiune din vestul Ucrainei, a anunțat Armata ucraineana, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Nicușor Dan a pus ochii pe Primaria Capitalei! Cerere exploziva catre PNL și USR-PLUS Potrivit autoritaților…

- Un elicopter militar s-a prabusit in Mexic, la aprope 89 de kilometri de Japan de Sierra, Queretaru. Aparatul de zbor fusese trimis pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, dar totul s-a incheiat tragic. Cele cinci persoane care se aflau la bord au murit.

- Bilantul uman al prabusirii unei cladiri aflate in renovare in centrul orasului Shanghai a urcat la 10 morti, trei noi victime fiind scoase de sub daramaturi, au anuntat vineri autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: SUA catalogheaza drept o amenințare iraniana rachetele…

- Un elicopter K 26, productie ruseasca, folosit la noi in tara in misiuni aviochimice (stropire cu solutii, fertilizare, combaterea daunatorilor) a fost gasit prabusit in zona montana din localitatea Sapanta, judetul Maramures.

- Un elicopter Mi-8 al Ministerului Apararii din Kazahstan s-a prabusit miercuri in regiunea Kizilordinsk din sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul, si toti cei 13 aflati la bord si-au pierdut viata, a anuntat presedintele Kasim-Jomart Tokaev, transmit Xinhua si...