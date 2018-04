Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter al puscasilor marini s-a prabusit in timpul unei misiuni de antrenament in sudul Californiei, iar cei patru membri ai echipajului sunt considerati morti, a anuntat armata, relateaza The Associated Press. Elicopterul de tip CH-53E Super Stallion s-a prabusit marti, dupa ora locala 14.30…

- Un atac armat a avut loc marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 a zguduit serios insula Tonga, acesta prudcandu-se la 427 de kilometri sud-vest de arhipelagul din Pacific, anunța Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Din fericire, nu s-au raportat pagube umane sau materiale, iar Centrul de Alerta pentru Tsunami…

- Volkswagen (VW) a platit peste 7,4 miliarde de dolari pentru a cumpara inapoi aproximativ 350.000 de automobile diesel de pe piata din SUA, relateaza Reuters. Producatorul german de automobile a depozitat sute de mii de vehicule cumparate inapoi in jurul Statelor Unite timp de cateva luni…

- Fascinantul si neobisnuitul nor, aproape translucit, parea ca s-a intins pe cer ca o pelicula sticloasa. Principalele posturi de televiziune au urmarit miscarea ciudatului nor, iar populatia a capturat prin fotografii si filmari video straniul fenomen. Acesta a fost vazut si in Phoenix, Yuma, precum…

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste tarife sa-si faca efectul", a…

- A primit un bilet si s-a prabusit. Ceilalți calatori s-au apropiat de ea sa o ajute, cand au observat biletul din mana sa. L-au citit și au ințeles ce se intamplase. Mai precis, Judy Dragland din California primise din partea unei femei un bilet de amenințare. In el scria așa: „Sunt doua arme…

- Dupa șapte ani de seceta in California, zona de aur a Statelor Unite a fost binecuvantata cu precipitații suficiente pentru a scapa de aceasta seceta. Zona Napa din California este cunoscuta ca zona turistica. In urma secetei, mare parte a vegetației s-a uscat și nivelul lacurilor a scazut.…

- La ora cand Tesla a trimis deja o masina in spatiu, presedintele SUA vrea sa trimita acum si trupe. ”Noua mea strategie de securitate recunoaste ca spatiul este o zona de lupta, la fel ca pamantul, cerul si marea”, a declarat Trump in cursul unei scurte vizite la baza aeriana Miramar (California) ”Am…

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…

- 'Noua mea strategie de securitate recunoaste ca spatiul este o zona de lupta, la fel ca pamantul, cerul si marea', a declarat Trump in cursul unei scurte vizite la baza aeriana Miramar, intr-o suburbie a San Diego (in sudul Californiei). 'Vorbeam despre aceasta zilele trecute pentru ca noi…

- Trump se va duce la frontiera la Otay Mesa, la sud de San Diego, locul unde sunt expuse cele opt prototipuri ale zidului pe care vrea sa il construiasca pe cei circa 3.000 de kilometri de granita cu Mexicul, una dintre principalele sale promisiuni de campanie. Dupa ce va examina prototipurile de zid,…

- Doi dintre pasageri au fost gasiti decedati, iar alti trei au fost scosi din apa in stare critica si transportati la spital. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva, potrvit New York Post. Pilotul a reușit sa iasa de unul singur din epava și a fost salvat de un remorcher. El este intr-o…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a anuntat ca SUA va impune…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Agenti ai ICE (Immigration and Customs Enforcement), agentia federala specializata cu expulzarea din SUA a imigrantilor fara acte în regula, au inspectat 77 de magazine si birouri în ultimele zile în nordul Californiei pentru a gasi eventuali angajati în situatie ilegala, potrivit…

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Incalcarea contractului de drepturi asupra imaginii pisicii i-a adus proprietarei acesteia, Tabatha Bundesen din Arizona (sudul Statelor Unite) suma de 710.001 dolari, dupa o decizie luata de un juriu intr-un tribunal federal din California, potrivit unui document obtinut miercuri de AFP. "Am solicitat…

- Una dintre cele mai faimoase pisici din lume, in special datorita aspectului sau mereu morocanos, Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, a devenit si mai ''incruntata'' dupa ce o companie specializata in comertul cu cafea i-a folosit in mod abuziv chipul pe eticheta unor produse. …

- Un elicopter militar s-a prabusit in statul american California. Cele doua persoane aflate la bordul aparatului de zbor au murit. Nu se cunoaste, deocamdata, care sunt cauzele care au dus la producerea tragediei. Elicopterul prabusit a fost fabricat de compania americana Boeing.

- Epicentrul seismului care s-a produs la ora locala 10:00 a fost localizat la 10 kilometri adancime. NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) nu a emis deocamdata alerta de tsunami pentru Coasta de Vest a Statelor Unite. Informatiile despre actualul seism alimenteaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de Mw 6.3 a fost inregistrat la ora 16:17 ora Romaniei, in California, SUA. Seimul a avut loc la 10 km adancime.Distantele fata de cele mai apropiate orase 685 km SV de Ciudad Juaacute;rez, Mexic, 246 km S de Hermosillo, Mexic si 85 km SVde Riacute;o Muerto, Mexic. ...

- Localnicii din Detroit au trait momente de cosmar in urma cu cateva ore, dupa ce un meteorit a cazut la periferia orasului. Incidentul teribil a provocat un cutremur de gradul 2 grade pe scara pe Richter. Fenomenul a fost confirmat de serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul…

- Incidentul a avut loc miercuri, la ora locala 20:00, - 3 noaptea, ora Romaniei. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE.

- Seriful din Comitatul Wood, locul unde a avut loc accidentul, a identificat victimele ca fiind pilotul Tyson Snyder (32 ani), din Wooster (Ohio) si pasagerul Jeffrey Fluharty (62 ani), din Fairmont (Virginia de Vest). Elicopterul s-a prabusit in apropierea unei zone locuite, mai multi oameni…

- Un nou cadavru a fost recuperat sambata din noroiul rezultat in urma alunecarilor de teren produse recent in sudul Californiei, a anuntat Politia locala, confirmand ca bilantul acestei catastrofe naturale a urcat la 19 victime, informeaza DPA. Presa locala a confirmat faptul ca victima…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Un ger naprasnic si un vant taios care-ti patrunde in oase a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi sub-normale pentru regiune, relateaza DPA duminica. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…