Echipamentele militare, care se afla depozitate in unitati din mai multe judete ale tarii, vor fi valorificate cu obligativitatea cumparatorului de a le dezmembra si valorifica ca deseuri de fier.



Licitatia va avea loc pe 18 iulie, la ea putand sa participe doar persoanele juridice autorizate in baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.



Cele peste 140 de transportoare blindate - TAB 71 sunt scoase la vanzare cu preturi cuprinse intre 8.990 de lei si 9.471 de lei. De asemenea, un tun de munte de calibrul 76 mm model 1982 se vinde cu 590 de lei, in timp ce tunul de…