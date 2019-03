Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter Mi-8 al Ministerului Apararii din Kazahstan s-a prabusit miercuri in regiunea Kizilordinsk din sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul. Din pacate, toti cei 13 aflati la bord si-au pierdut viata, a anuntat presedintele Kasim-Jomart Tokaev, transmit Xinhua si EFE.

- Avion prabusit, avea 157 pasageri la bord. Toți pasagerii au murit. Anuntul TRAGEDIEI a fost facut de premier Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinația Nairobi, Kenya, s-a prabușit, duminica dimineața. Anunțul a fost facut de premierul etiopian, Abiy Ahmed. Zborul ET 302 s-a prabusit…

- Sapte persoane, inclusiv ministrul nepalez al Turismului, Rabindra Adhikari, au decedat in urma prabusirii unui elicopter in Nepal, informeaza Autoritatea pentru Aviatie Civila de la Kathmandu, potrivit site-ului postului NDTV.

- Cinci persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni care le transporta din rezervația naturala din Kenya, Maasai Mara, s-a prabușit in vestul țarii, a declarat miercuri poliția. "In avion au fost...

- Grav accident aviatic in orașul rus Ulan Ude. Un elicopter care aparținea unui om de afaceri local s-a prabușit și a luat foc. Toți cei patru oameni aflați la bord au murit. Nu se știe inca daca printre pasageri se afla și proprietarul aparatului de zbor.