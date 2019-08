Rotorul elicopterului de tip ADAC, situat in partea din spate a aparatului de zbor, s-a incalcit in liniile de inalta tensiune intre satele Valwig si Bruttig-Fankel, pe cursul raului Mosel. Pilotul a reusit sa aterizeze in cele din urma pe o pajiste situata in apropierea unei podgorii si a unui drum de tara, a anuntat politia din orasul Cochem. Potrivit sursei citate, nimeni nu a fost ranit.

Anterior, in zona avusese loc un accident de trafic, pe o sosea principala, iar elicopterul se deplasa catre locul accidentului. Brigada de pompieri a descarcerat un barbat in varsta de 82 de ani,…