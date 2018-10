Potrivit US Navy, personalul ranit este "in condiții stabile" și niciuna dintre leziuni nu este de natura sa puna in pericol viața vreunei persoane. Cu toate acestea, unii dintre militarii raniti au fost evacuați pe uscat. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3, ora Romaniei.

Deocamdata nu au fost date publicitatii alte date, referitoare la numarul ranitilor sau pagubele materiale. Totusi este specificat ca portavionul USS Reagan este in continuare pe deplin functional si poate asigura operatiunile de decolare si aterizare.

In noiembrie 2017, un elicopter…