- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Seriful din Comitatul Wood, locul unde a avut loc accidentul, a identificat victimele ca fiind pilotul Tyson Snyder (32 ani), din Wooster (Ohio) si pasagerul Jeffrey Fluharty (62 ani), din Fairmont (Virginia de Vest). Elicopterul s-a prabusit in apropierea unei zone locuite, mai multi oameni…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Un primar din Timis a fost surprins cand merge cu elicopterul sa serveasca pranzul la un restaurant. Edilul a coborat din aparatul de zbor, direct in parcarea restaurantului de lux.Un oras intreg a fost surprins de momentul in care in parcarea unui restaurant de lux de la marginea Lugojului…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru…

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a trecut în neființa. Actorul de 33 de ani a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse locale. În acest moment nu se cunoaște cu exactitate…

- Cel puțin 48 de persoane au murit, marți, dupa ce autocarul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de 150 de metri, in statul sud-american Peru, potrivit cnn.com. Din primele cercetari, se pare ca autocarul, ...

- TRAGEDIE DE ANUL NOU: Un Avion s-a prabusit intr-o regiune muntoasa, nu exista supravietuitori Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului…

- Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan, s-a prabusit intr-o regiune muntoasa din apropiere de Punta Islita, o statiunea turistica de pe malul Oceanului Pacific, a precizat purtatorul de cuvant, Carlos Hidalgo, pe pagina sa de Facebook. Pilotul si copilotul erau costaricani, potrivit EFE.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AGERPRES, citand AFP. Aparatul, un monomotor Cessna 208…

- Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare a supravietuitorilor. Politia a confirmat ca trupurile neinsufletite au fost recuperate in jurul orei locale 19.30, iar informatii, inca neconfirmate,…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Incendiile care au cuprins California sunt cele mai puternice din istoria Statelor Unite. Flacarile s-au extins pe o suprafata de peste 110 mii de hectare. Pompierii sunt in alerta intrucat nu reusesc sa tina sub control focarele.

- Cunoscutul artist britanic Ed Sheeran sarbatoreste doi ani de cand nu are telefon mobil, informeaza Fox News. Interpretul hitului "Perfect" a postat pe Instagram motivul care l-a facut sa isi ia o pauza de la telefon, amintindu-le fanilor ca au trecut doi ani de cand a renuntat la acest accesoriu. Din…

- Un avion de tip ATR 42 s a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond du Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, relateaza Digi 24.Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii regionale West Wind Aviation, poate transporta 48 de persoane.Aeronava s a prabusit miercuri,…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi, la uzina de asamblare din Brașov, Romania, informeaza UNIMEDIA.

- Aparatul a scris una dintre cele mai frumoase pagini ale aviatiei, a devenit avionul presedintilor americani si a turismului de masa. Acum, Boeing 747 se pregateste sa iasa din scena in Statele Unite, dupa 50 de ani de l...

- “Am raspuns solicitarii Direcției de Sanatate Publica Vaslui, care ne-a comunicat ca la aceasta data exista un deficit de sange. Am organizat o acțiune pe parcursul a trei zile, pentru un numar de aproximativ 70 de persoane. Este un act benevol, de voluntariat. Punem și noi acolo un pic din sangele…

- Autoritatile din California au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, în conditiile în care incendiile de vegetatie s-au extins. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo de aceasta au fost distruse începând de luni,…

- In avion se aflau instructorul de zbor, capitanul Bacilides Bolanos, si o studenta, Paula Andre Vazquez, care incerca sa deprinda tainele pilotajului. Avionul, un Piper PA-28-235C, efectua un zbor de antrenament, el decoland de pe aeroportul Guaymaral, din centrul tarii. Directorul Autoritatii…

- UPDATE Conform ultimelor informații, afaceristul nu a pațit nimic.Unul dintre milionarii Romaniei s-a prabușit, cu elicopterul, pe munte! Accidentul s-a petrecut pe Muntele Mic, in județul Caraș - Severin. La manșa aparatului se afla milionarul Romeo Dunca. Citește și: Previziunile…

- Australianul Dr. Philip Nitschke, numit si Dr. Death deoarece sustine dreptul oamenilor de a fi eutanasiati, a prezentat Sarco, prima masina imprimata 3D care ii permite unei persoane sa se sinucida intr-un mod care nu este violent. Nitschke a realizat proiectul cu ajutorul inginerului olandez Alexander…

- Aparatul de zbor a luat foc la impactul cu solul. Nimeni nu a supravietuit. Comandorul Doru Gavril, capitanul comandor Voicu Socae, medicul Mihaela Dumea si asistentul Gabriel Sandu au murit incercand sa salveze o viata. Pe acest loc a fost ridicat un monument.

- Fortele Navale ale SUA au anuntat, miercuri, ca un avion de lupta ce avea 11 oameni la bord s-a prabusit in Oceanul Pacific, in apropierea insulei japoneze Okinawa, acesta indreptandu-se catre portavionul USS Ronald Reagan, relateaza Abc News.

- Cea mai mare aeronava din lume, Airlander 10, s-a prabușit in Marea Britanie, la nici 24 de ore dupa un test de zbor efectuat cu succes. Doua persoane, care se aflau la sol, au fost ușor ranite in urma incidentului, relateaza BBC News. Airlander 10 este cea mai mare aeronava din lume , fiind un hibrid…

- Actorul si cântaretul David Cassidy, în vârsta de 67 de ani, a fost spitalizat si se afla în stare critica, cu disfunctie de organe, relateaza sâmbata presa americana preluata de DPA. Cassidy, cunoscut pentru rolul sau în serialul de televiziune…

- Conform datelor furnizate de catre Inspectoratul Teritorial in Munca (I.T.M) al județului Covasna, in primele noua luni ale acestui an s-au inregistrat cinci decese, ca urmare a accidentelor de munca. Potrivit datelor cuprinse in comunicatul de presa emis de I.T.M. Covasna, in perioada ianuarie – septembrie…

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- In dupa-amiaza zilei de luni, 13 noiembrie, Serviciul 903 Cahul a fost alertat cu informatia ca in satul Pelinei, raionul Cahul, trei persoane au fost depistate in beciul unei case particulare. Echipajul medical a preluat si a transportat la spital un barbat de 49 de ani pentru ingrijiri medicale. Acesta…

- Un elicopter militar irakian s-a prabușit duminica, la sud de Bagdad, in timpul unui exercițiu de antrenament. Toți cei trei membrii ai echipajului și-au pierdut viața, scrie AFP. „Un elicopter militar Mi-17 s-a prabușit in timpul unui exercițiu și echipajul aflat la bord și-a pierdut viața”, a transmis…

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- Autorul masacrului inexplicabil de duminica seara din Texas, în care 26 de oameni, printre si mai multi copii, au fost ucisi cu sânge rece într+o biserica, a fost identificat, potrivit Fox News.

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia.

- Autoritatile verifica de asemenea eventuale scurgeri de petrol dupa ce un cargobot a esuat in Marea Nordului.Patru dintre victime, ce au decedat in Polonia si Cehia, au fost ucise de copaci ce au cazut in timpul furtunii. Citeste si Cel putin cinci persoane au murit in Europa din…

- Elicopterul efectua o cursa pe ruta Pyramida, o comunitate rusa situata in Arhipelagul Svalbard, si Barentsburg. Potrivit Pazei de Coasta din Norvegia, elicopterul rus s-a prabusit in Marea Groenlandei."Un elicopter rus care transporta opt persoane s-a prabusit in mare, la doi-trei kilometri…

- Un elicopter rus la bord caruia se aflau opt persoane s-a prabusit joi dupa-amiaza în Marea Groenlandei, afirma surse citate de agentiile de presa Sputnik si Associated Press, scrie Mediafax. Elicopterul efectua o cursa pe ruta Pyramida, o comunitate rusa situata în Arhipelagul…