Un elev s-a rănit în timp ce escalada zidul școlii! A căzut în gol de la trei metri Alerta intr-o școala din Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce un elev s-a ranit in timpul orelor, incercand sa escaladeze un zid pe un burlan. Incidentul a avut loc, luni dupa-amiaza, la școala nr. 7 din Dorohoi. Conform reprezentanților unitații de invațamant, in timpul unei ore, baiatul s-a invoit, argumentand ca are nevoie sa mearga la toaleta. Din cauza ca ușile erau inchise, pentru a se evita ieșirea elevilor de la orele de curs, copilul a profitat de faptul ca o clasa avea ora de sport si a iesit impreuna cu elevii respectivi in curtea unitatii, noteaza monitorulbt.ro. Cand a dorit sa revina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

