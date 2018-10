Stiri pe aceeasi tema

- David Turturean, elev in clasa a X-a la Colegiul Național „Stefan cel Mare” din Suceava, a caștigat metalia de aur la Olimpiada Internaționala de Astronomie, organizata in Sri Lanka. Adolescentul de 16 ani a mers acolo cu bani stranși din donații, dupa ce Ministerul Educației nu i-a putut deconta transportul…

- Marilen Pirtea, secretar al Comisiei pentru buget, coordonatorul Comisiei de Educație a PNL, spune cu referire la cazul olimpicului de clasa a X-a din Suceava: „Cazul elevului de clasa a X-a de la Colegiul National „Stefan cel Mare" din Suceava nu este izolat. Apar tot mai multe semne ca administrația…