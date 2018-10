Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in carje al unui liceu din Baia Mare il acuza pe profesorul de biologie ca l-a lovit cu capul in gura. Colegii adolescentului susțin și ei ca ar fi fost bruscați ca sa iasa mai repede in pauza. Parinții elevului care susține ca a fost lovit spun ca vor depune plangere la Poliție, dar pana atunci,…

- Caz șocant la Liceul German din Sebeș! In timpul orei de istorie un elev a fost „corectat” de profesor cu o palma peste fața. Se pare ca elevul de clasa a V-a l-ar fi injurat pe dascalul care nu ar mai fi suportat jignirile. Scenele violente au avut loc marți, 2 octombrie, la clasa a V-a. […] The post…

- Un profesor de la Liceul German din Sebes este cercetat de Politie pentru lovire dupa ce a palmuit un elev indisciplinat. Incidentul a avut loc in timpul unei ore de istorie, dupa ce elevul l-a jignit pe profesor.

- Un jandarm de la IJJ Gorj a fost agresat, duminica, in timpul unei interventii la care actiona alaturi de colegii de la Poliție. Surse din randul anchetatorilor susțin ca a fost lovit cu capul in gura de un tanar pus pe scandal, la o pensiune din Novaci. Ion Adrian Gioanca a fost condus direct…

- Un barbat din statul indian Karnataka a fost arestat dupa ce s-a prezentat la sediul unui post de poliție cu capul soției sale intr-o punga. Oamenii legii au precizat pentru BBC ca barbatul s-a prezentat la postul de poliție și a marturisit ca și-a ucis soția. El a fost acuzat de crima. Se pare ca […]…

- O masina de politie a fost implicata intr-un accident, aseara, in Capitala. Agentii ar fi trecut pe rosu fara sa aiba semnalele acustice si luminoase pornite si au lovit in plin un alt autoturism in care se aflau si trei copii. Din fericire, acestia nu au patit nimic. Politistii, in schimb, au ajuns…

- Polițiștii din București au reușit sa-l prinda noaptea trecuta pe șoferul fugar care a provocat vineri un dezastru in Capitala, dupa ce a lovit cinci autoturisme si a ranit doi oameni. Cursa nebuna, cu agentii pe urme, a fost surprinsa de camerele de supraveghere si arata cum, disperat, barbatul a incercat…