Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 17 ani a fost gasit vineri mort in sala de meditatii a unui liceu din Miercurea Ciuc, cu o plaga intepata la nivelul inimii, medicii de la Serviciul de Ambulanta afirmand ca ar fi vorba de o sinucidere. Seful Serviciului de Ambulanta Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat ca un…

- Elevul s-a sinucis, vineri, intr-o sala a liceului din Miercurea Ciuc in care invata. El s-ar fi injunghiat cu un cutit in zona pieptului, potrivit unor surse judiciare. Politistii au intervenit dupa ce au fost sesizati cu privire la o tentativa de sinucidere, comisa in incinta unui liceu din Miercurea…

- Numele IT-istului Daniel Dines va intra definitiv pe lista personalitaților originare din Onești. Un proiect creat impreuna cu partenerul sau de afaceri, Marius Tirca, se spune ca va fi evaluat la 7 miliarde de dolari. IT-istul – scrie Ziarul Financiar – a lucrat pentru Microsoft, dar s-a intors in…

- Un barbat de 52 de ani din Onești a murit luni, 16 septembrie, in timp ce lucra la montatul unei schele pe un șantier in provincia italiana Brescia. Barbatul roman lucra in aceste zile la montarea unei schele in jurul bisericii Santa Maria Assunta din localitatea Mura (provincia Brescia), dar in jurul…

- Haaretz a publicat, luni, un editorial dedicat evenimentelor de la Moscheea Al Aqsa, cand forțele de ordine israeliene au forțat intrarea in incinta instituției de cult pentru a permite catorva cetațeni evrei sa o viziteze. Patru polițiști și 14 palestinieni au fost raniți in confruntarea pe care cotidianul…

- Astazi, la ora 08.00 a fost inaugurat noul magazin Dedeman din Onesti, de pe strada Redului 106A. Amenajat pe o suprafața de 30.000 de metri patrați, noul magazin Dedeman de la Onești le ofera clienților o diversitate mult mai mare de produse, odata cu amenajarea unor spații de depozitare și expunere…

- Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) Nr. 2 Comanești a demarat un nou proiect educațional internațional pentru copiii cu nevoi speciale. „Acest proiect se desfașoara in cadrul programului «Școala de vara», ce se va derula in unitatea noastra in perioada 24 iulie – 06 septembrie 2019. Vor fi activitați…

- La data de 21 iulie a.c, in jurul orei 04.30, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DJ 156 A din localitatea Schitu Frumoasa. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 43 de ani, din comuna Balcani, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta…