Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca in varsta de 15 ani a fost spulberata de o motocicleta, in aceasta dimineața, la Roma, in cartierul Prati, la intersecția strazilor Via Crescenzio și Orazio. In jurul orei 08:30, adolescenta a fost lovita puternic de o motocicleta model Honda 750 condusa de un italian in varsta de 45…

- Petre Apostol Echipa de handbal de la CSM Ploiesti debuteaza, astazi, la Cluj-Napoca, in cadrul turneului final din Campionatul National de juniori I. Intrecerea se desfasoara la Sala „Horia Demian” din Cluj, iar pentru generatia pregatita de antrenorul Silviu Stanescu reprezinta a doua prezenta la…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 17:15 pe DN1, in zona benzinariei Petrom de la Km 6. Potrivit IJP Prahova, o semiremorca s-a desprins de capul tractor, lovind mai multe masini parcate in zona benzinariei. In urma impactului, autoturismele au fost avariate, iar 4 persoane au fost ranite.…

- Peste 200 de copii de cinci ani au fost respinși la inscrierea in clasa pregatitoare, pentru ca sunt prea mici. Toți au aviz psihosomatic, care le permite intrarea in invațamantul de masa, dar sunt impiedicați de metodologie.

- Scandal la o scoala din Ploiesti unde parintii unor elevi s-au revoltat fata de comportamentul invatatoarei. In inregistrarea audio, cadrul didactic se aude cum tipa la o eleva care plange si o ameninta pe fata ca o loveste daca nu tace.

- Cei trei tineri care au agresat pe jurnalistul Cristi Botez intr-un magazin din Bucuresti, in noaptea de marti spre miercuri, au fost identificati. Cei trei au varste cuprinse intre 21 si 26 de ani si sunt audiati de politisti. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/cei-trei-tineri-care-l-au-batut-pe-jurnalistul-cristi-botez-intr-un-magazin-din-bucuresti-au-fost-prinsi-victima-declaratia-victimei_461001.html#ixzz5fQHWCqxB

- Detalii șocante despre un nou caz de abuz asupra copiilor cu dizabilitați aflați in grija statului au ieșit la iveala. Angajații de la Centrul „Sfantul Andrei” din Ploiești, ce au fost ridicați de procurori, au recunoscut ca au batut copiii fara aparare. Unul dintre aceștia a acceptat sa vorbeasca cu…

- Circulatia pe autostrada A3, pe sensul catre Ploiesti, este oprita marti din cauza coliziunii intre doua autoturisme, a informat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Ploiesti al Autostrazii A3 Bucuresti…