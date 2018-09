Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la un liceu din municipiul Botosani a spart tabla din clasa cu o sabie. Incidentul a fost filmat, iar pe imagini se vede clar cum adolescentul, in clasa a XI a, foloseste sabia pe post de sulita si efectiv ia la tinta tabla din fata clasei. A fost deschisa deja o ancheta in acest caz.

- Timp de doua zile, terenurile din Complexul Sportiv „Emil Alexandrescu” din Copou au gazduit turneul „Iasi Summer Cup 2018”, competitie pentru copiii Under 13 organizata de clubul Politehnica Iasi, in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal si Asociatia Judeteana de Fotbal Iasi. La finala turneului,…

- Avem cu 2000 mai mulți urși decat poate suporta habitatul Doi tineri au fost transportati, duminica dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc dupa ce au fost atacati de un urs intr-o zona centrala din orasul Baile Tusnad. Acestia au suferit rani la picioare, fata si piept, insa starea…

- Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba a derulat in luna iulie un proiect inedit in care copiii și tinerii pasionați de film au avut prilejul sa fie protagoniști intr-un film regizat de tanara suedeza de origine romana, Matilde Marginean, eleva in clasa a XI-a la Școala St. Eriks din Stockolm, clasa…

- Doua tinere, de 18, respectiv 20 ani, isi petrec un an din viata lor in Romania, in mod voluntar, fara a primi vreun ban, pentru a avea grija de copiii amarati din Botosani.Iulia Wagner si Karina Fasser sunt numele celor doua fete care ne dau o lectie de viata atat individual, cat si ca ...

- Adolescenții au devenit profesori, la școala de vara. Mai mulți tineri craioveni s-au oferit voluntari la Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman”, unde au in grija preșcolarii și școlarii care s-au inscris in proiectul “Biblioteca din vacanța”. In fiecare saptamana, vor aborda cate o tema legata…