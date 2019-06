Stiri pe aceeasi tema

- Un fost elev al Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu” din Draganesti-Olt, județul Olt, Andrei Ionut Cocirlau, a castigat procesul intentat scolii, inspectoratului si ministerului, prin care a contestat mutarea sa disciplinara. Elevul a castigat in instanța si despagubiri in bani, potrivit mediafax.Problemele…

- "Sistemul de invatamant nu este nici echitabil si nici just, nu este just inclusiv in repartitia resurselor, pentru ca, pe o parte, cei care au - au si mai mult, iar cei care nu au - au mai putin si se produce chiar un transfer invers de resurse de la cei care nu au la cei care au", a spus Iosifescu,…

- Școlile din Romania sunt supraaglomerate, rata abandonului a crescut, iar sistemul de invațamant nu este adaptat cerințelor de pe piața muncii. Sunt concluziile raportului Comisiei Europene in ceea ce privește Educația.

- La Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, dupa 56 de ani, Romania a invins Ucraina și mai are nevoie de un succes cu Olanda, vineri, pentru promovarea in Grupa A. Romania a invins Ucraina, scor 5-1, și e la un singur pas de promovarea in al doilea eșalon al hocheiului masculin mondial. Jucatorii…

- Pe langa salariile mici, calitatea ingrijorator de slaba a serviciilor publice reprezinta unul dintre principalii factori care au dus la emigrarea a milioane de romani, dar si la frustrari majore pentru cei ramasi in tara. Sistemul de educatie conduce...

- Dezamagita de sistemul de invatamant din Romania, tanara profesoara Mona Serban (38 de ani) a infiintat acum opt ani la Pitesti un centru de invatare a limbilor straine in care rolul principal ii revine educatiei interactive si nu memorarii mecanice, asa cum se intampla de multe ori in institutiile…