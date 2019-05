Un elev din clasa a IV-a a Școlii Generale Nr. 4 „Mihail Kogalniceanu” din orașul Sebeș, județul Alba, a fost lovit in zona capului de o bucata de tencuiala desprinsa de pe un perete al școlii. Incidentul deosebit de grav a avut loc pe 29 mai, dar a devenit cunoscut abia dupa ce martorii au pus imagini și informații pe diverse rețele sociale, a anunțat alba24.ro. La fața locului s-a deplasat o ambulanța SMURD, care l-a preluat pe copil și l-a dus la spital. Copilul a suferit un traumatism cranio- cerebral Copilul in varsta de zece ani, elev in clasa a IV-a, a suferit un traumatism cranio-cerebral.…