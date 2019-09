Un elefant pigmeu de Borneo, descoperit mort în Malaezia In prezent, responsabilii pentru conservarea faunei salbatice depun eforturi pentru stabilirea cauzei decesului pachidermului - un mascul in varsta de zece ani - al carui cadavru a fost gasit plutind pe rau, legat cu o funie de un copac. Cum a fost gasit elefantul Cum a fost gasit elefantul Trupul elefantului, decedat in urma cu patru zile, a fost descoperit in districtul Tawau din statul Sabah, a precizat pentru AFP Augustine Tuuga, directorul organismului guvernamental responsabil pentru conservarea faunei salbatice din acest stat situat in nordul insulei. Potrivit relatarilor presei locale,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

