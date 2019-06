Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de tineret a Romaniei a obtinut calificarea in penultimul act al Campionatului European de fotbal din Italia. Elevii lui Mirel Radoi au remizat alb cu Franta, scor care a asigurat ambelor echipe locul in faza urmatoare. La fel ca in duelul cu Anglia timisoreanul Vlad Dragomir a fost introdus…

- Romania a remizat, 0-0, in ultimul meci din grupa cu Franța și s-a calificat, de pe prima poziție, in semifinalele Campionatului European de Tineret!Tricolorii vor juca impotriva Germaniei pentru meciul cu trofeul pe masa. Pe langa calificarea in semifinale, tricolorii și-au asigurat și prezenta…

- Naționala de tineret a Romaniei intalnește echipa Franței in ultimul meci din grupe, din cadrul EURO 2019. Peste 8.000 de suporteri romani iși incurajeaza echipa din tribunele stadionului din Cesena. Scenarii posibile pentru echipa tricolorilor, dupa rezultatul meciului din aceasta seara, potrivit…

- FRANȚA - ROMANIA LIVE la EURO 2019 U21. Naționala U21 a Romaniei intalnește in aceasta seara echipa Franței. Meciul va fi transmis de Televiziunea Romana, de la ora 22.00. FRANȚA - ROMANIA LIVE...

- Fostul fundaș stanga Cristian Dancia (39 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE și a vorbit despre prestația naționalei de tineret la EURO 2019. Coleg cu Mirel Radoi la prima reprezentativa in perioada 2000–2004, Cristi Dancia are numai cuvinte de lauda la adresa actualului selecționer…

- Florinel Coman (21 de ani) a impresionat in meciul Romaniei U21 contra Angliei U21 (scor 4-2), reușind sa marcheze doua goluri și sa scoata un penalty, in penultima runda a Grupei C de la EURO 2019. Colegii sai de la FCSB nu il așteapta prea curand inapoi acasa. Ioan Hora i-a transmis mai tanarului…

- Florinel Coman (21 de ani) a impresionat in meciul Romaniei U21 contra Angliei U21 (scor 4-2), reușind sa marcheze doua goluri și sa scoata un penalty, in penultima runda a Grupei C de la EURO 2019. Colegii sai de la FCSB nu il așteapta prea curand inapoi acasa. Ioan Hora i-a transmis mai tanarului…

- Franta a invins, vineri seara, la Serravalle, cu scorul de 1-0, selectionata Croatiei, in etapa a doua a grupei C a Campionatului European under 21, in care lider este Romania. Golul a fost marcat de Dembele, in minutul 8.