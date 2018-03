Stiri pe aceeasi tema

- Acum doi ani, Valentin Firca castiga alegerile pentru fotoliul de primar, ca si candidat al PNL. Cum ora exacta pentru primari se da insa de la Bucuresti, mai exact, de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, edilul s-a reorientat politic, simpatizand tot mai mult cu PSD. La…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar a incheiat un contract de furnizare substante de contrast 4 loturi. Firma castigatoare este Farmexpert D.C.I. SRL, cu sediul social in Bucuresti. Valoarea totala a contractului este de 138.495 lei, fara TVA. Obiectul contractului, potrivit licitatiapublica.ro:…

- In perioada 24.05.2017 5.07.2017, Camera de Conturi Constanta a desfasurat o actiune de audit la Primaria Orasului Negru Voda. Actiunea "Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Orasului Negru Vodaldquo; a scos la iveala mai multe nereguli.…

- Vlad Chiricheș (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Napoli la data 30 iulie 2022. Maurizio Sarri, tehnicianul lui Napoli, il considera pe Chiricheș o "dublura" indispensabila pentru Raul Albiol și Kalidou Koulibaly și l-a convins sa semneze prelungirea contractului. Capitanul naționalei…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a organizat o procedura publica in vederea atribuirii contractului "Servicii de radiologie si imagisticaldquo;. Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de radiologie si imagistica pentru o perioada de 12 luni, pe trei loturi: lotul 1 pachet…

- Activitatea de extractie si prelucrare a sarii s-a reluat la Salina Praid, dupa ce protestatarii au fost de acord cu protocolul semnat cu conducerea Salrom, in urma negocierilor care au avut loc marti. Directorul Salinei Praid, Seprodi Zoltan, a declarat pentru AGERPRES ca miercuri a…

- Saptamana trecuta, fix de Ziua Indragostiților, ne-a sunat la redacție primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș. Nu ca sa ne spuna ca ne iubește... The post Tensiuni intr-o comuna din Timiș: primarul se zbate sa ingroape adevarul, iar un consilier local face amenințari de tip mafiot (AUDIO) appeared…

- Dragos Marian Butnaru, fiul fostului sef al ARR Marian Butnaru consilier local la Medgidia, si a deschis o noua firma. In baza cererii nr. 7868 din data 31.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a incheiat un contract de furnizare piese de schimb cu o firma din Italia. Valoarea contractului atribuit este de 6.011,01 lei.Potrivit licitatiapublica.ro, denumirea contractului este : "piese de schimb pentru actionari Servovalve".Firma care va furniza piesele…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, invitat la o emisiune la unul dintre posturile nationale de televiziune a vorbit deschis despre DNA, despre atacurile la care ste supusa in ultima perioada aceasta institutie, dar si despre serviciul anticoruptie pe care il va infiinta la nivelul Primariei…

- Pe site-ul Primariei Baia Mare a fost publicata o propunere de proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de calatori de pe raza Municipiului. Astfel, pretul unui bilet valabil 30 minute pe raza orasului ar putea fi de 2,5 lei, iar unul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 13 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii Romania UE cofinantare pentru transport 2014 2020 , semnat la…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat anul trecut la Luxemburg, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- Cu doar cateva luni inainte de a fi gasit vinovat pentru finantarea ilegala a ACS Poli, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a instrainat unul din cele mai importante bunuri dobandite in decursul vietii sale. Vorbim despre un teren de peste 1.000 de metri patrati, situat in Timisoara, pe care acesta l-a…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, convoaca Consiliul Local Cumpana in sedinta ordinara, care va avea loc pe data de 16.02.2018, la ora 14.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Printre proiectele care vor fi supuse atentiei consilierilor locali se numara: bilantul contabil si contul de executie…

- 1, 7 milioane de euro va primi anual Simona Halep de la cel mai mare producator de echipament sportiv din lume, ale carui confecții au fost purtate, in premiera mondiala, de Ilie Nastase in 1972.

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract de prestari servicii. Valoarea contractului este de 28.238,1 lei. Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro este ldquo;piese de schimb Set etansare tija vana".Firma care se va ocupa de furnizarea pieselor este Messystech SRL.Despre…

- ANM a emis o avertizare de tip cod galben de ninsori abundente valabila in nordul tarii de azi, ora 18:00, pana vineri, ora 17:00. Sunt vizate opt judete - Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Neamt, Suceava, Botosani si Satu Mare. In intervalul mentionat, in toate zonele de munte va ninge,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ninsori abundente in opt judete din nordul tarii, valabila din aceasta seara si pana vineri dupa-amiaza, informeaza AGERPRES . Judetele aflate sub avertizare sunt: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita,…

- „In acest moment montam schele. Profitam de faptul ca vremea este buna. Avem bani pentru lucrul acesta. Avem alocați 165 de milioane de lei pentru anul 2018, respectiv 2019. Avem aprobate inca 9 linii de finanțare prin programul operațional regional, deci bani europeni. Repet, 96 de blocuri sunt…

- Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, a semnat, la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, contractul de finanțare pentru obiectivul ”Inființare creșa in municipiul Calarași, județul Calarași”. Contractul de finanțare semnat este pentru Programul Național de Dezvoltare…

- Antun Palici a revenit in Romania și a semnat un contract valabil pe un an și jumatate cu Dinamo. Mijlocașul in varsta de 29 de ani a ajuns la "caini" din postura de jucator liber de contract dupa desparțirea de Mouscron. Palici va avea un salariu lunar de 7.000 de euro. Atat Palici cat și Gabi Torje…

- Garda de Coasta a atribuit un contract de prestari servicii unei societati bucurestene. Valoarea contractului este de 132.800 lei.Obiectul contractului : "contractul este de prestari de servicii, constand in asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA a intregului parc de autovehicule apartinand…

- Primaria municipiului Sebes vrea sa organizeze un referendum local prin care populatia sa fie consultata cu privire la cumpararea unui laborator mobil de monitorizare a calitatii aerului si a poluarii, investitia fiind estimata la peste 1 milion de lei. Decizia este luata dupa ce in ultimii ani in…

- Societatea Oil Terminal a incheiat recent un contract cu Petrotel Lukoil SA pentru import titei, export benzina, motorina si pacura. Conform unei informari transmise catre BVB si ASF, valoarea estimata a contractului este de 40.000.000 lei, iar perioada de valabilitate este 01.01.2018 31.12.2018. Plata…

- Tribunalul Arbitral de la Geneva a decis ca denuntarea contractului incheiat de producatorul de energie Hidroelectrica cu traderul de energie EFT AG a fost legala, a anuntat joi fostul administrator judiciar al companiei, Euro Insol.

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, și primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu (foto), au semnat un contract de finanțare pentru construirea unei școli in satul Tulnici. Contractul va fi finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL). ”Am semnat contractul de finanțare prin programul…

- Municipalitatea supune dezbaterii publice, proiectul bugetului local, sinteza sectiunilor de functionare si dezvoltare precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2018. Propunerile, sugestiile și opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi trimise in scris pana la data de…

- Colegiul Tehnic „Latcu Voda” din Siret va fi reabilitat printr-un proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala. Primarul orasului Siret, Adrian Popoiu, a anuntat ca a semnat deja contractul pentru finantarea lucrarilor care vor fi realizate prin acest proiect. Adrian Popoiu a precizat…

- Deși nici macar nu a fost stabilita o locație certa a viitorului Spital Municipal pe care primarul Adrian Dobre se lauda ca il va construi, deja se discuta despre dotari! Cum proiectul este in stare incipienta, este cel puțin un pic ciudat ca deja se poarta discuții cu potențiali furnizori de aparatura.…

- Cinematograful ”Geo Saizescu” din cartierul Ostroveni va gazdui miercuri, 7 februarie, incepand cu ora 18.00, dezbaterea publica a proiectului de buget local pentru anul 2018. Proiectul de buget local va fi disponibil pentru consultare in perioada imediat urmatoare pe site-ul ...

- Cinematograful ”Geo Saizescu” din cartierul Ostroveni va gazdui miercuri, 7 februarie, incepand cu ora 18.00, dezbaterea publica a proiectului de buget local pentru anul 2018. Proiectul de buget local va fi disponibil pentru consultare in perioada imediat urmatoare pe site-ul ...

- O parte din acoperisul tribunelor de la noul Stadion Municipal din Targu Jiu s-a desprins zilele trecute. Desi nu au fost ninsori abundente, componenta respectiva s-a desprins din stuctura arenei si este nevoie de interventia constructorului pentru a fi remediata problema respectiva. Primarul din Targu…

- Contractul pentru un nou pod peste Dunare, la Braila, a fost semnat Premierul Mihai Tudose si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au anuntat semnarea contractului pentru constructia podului peste Dunare de la Braila, cel mai complex proiect de infrastructura de transport de dupa Revolutie.…

- Partidul Democrat continua sa caute susținere in Statele Unite. Recent, formațiunea aflata la guvernare a semnat un nou contract de lobby cu o companie americana, Cogent Strategies LLS, transmite NewsMaker. In ultimii ani, pentru astfel de servicii, democrații au cheltuit deja peste un milion de dolari.

- Contractului de achizitie a 227 transportoare blindate Piranha V de la compania americana General Dynamics a fost semnat, vineri, la ceremonie fiind prezent si premierul Romaniei. Mihai Tudose a denumit proiectul de achizitie “Picasso”. Astfel, potrivit unui comunicat al MApN, ...

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata,…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata, dar se semnaleaza…

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat, luni, in ședința extraordinara, proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al secțiunii funcționare, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Unitații Administrativ Teritoriale…

- Mașinile parcate ilegal in Alba Iulia vor fi ridicate. Primaria municipiului a semnat un acord-cadru pe o perioada de patru ani cu o firma din Alba Iulia. Rapid Lifts SRL a fost singura firma care s-a prezentat la licitația deschisa, avand ca terț susținator firma Oanea Iner Speed SRL. Valoarea contractului…

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, a spus ca unul din proiectele sale pentru acest an este accesarea de fonduri pentru achizitionarea de mijloace de transport in comun ecologice. „Este vorba de mijloace de transport electrice, care vin la p...

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat cine si a adjudecat contrcatul "Echipamente lumini, video si sunetldquo;. Acestea sunt: DB Technolight SRL din Brasov, valoarea contractului fiind de 117.200 lei, si Proiector 24 Trading SRL din Bucuresti, valoarea contractului fiind de 278.132,26 lei. Persoanele…

- La inceputul acestui an, Municipiul Constanta a organizat o procedura publica pentru atribuirea contractului "Elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din municipiul Constantaldquo;, in valoare estimata fara TVA de 3.118.238 de lei.Serviciul de elaborare a Registrului local al spatiilor verzi…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat de primarul Decebal Fagadau in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie 2017. Consiliul local al municipiului Constanta este convocat de primarul Decebal Fagadau in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie 2017. Pe masa aletilor locali se va afla si proiectul…

- La sedinta CLM de luni din Palatul Comunal au participat si oaspeti sositi din Republica Moldova, respectiv primarul Victor Sau si consilierii locali ai orasului Soroca. Cele doua parti au semnat prelungirea pentru totdeauna a acordului de infratire a oraselor Buzau si Soroca. Evenimentul a debutat…

- In comuna Pomarla, din judetul Botosani exista gradinita, scoli primare si gimnaziale, dar si liceu. Primarul a semnat la Bucuresti finantarea pentru reabilitarea termica a unei scoli si a unei gradinite, in aceasta saptamana: "Am semnat pentru ultimele unitati de invatamant care nu erau prinse pana…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat ca bugetul local va pierde, în 2018, 28 de milioane de euro în urma modificarilor fiscale facute de Guvern. ”Așa cum arata azi bugetul pe anul 2018 el conține o pierdere de 28 de milioane de euro…

- UPDATE ORA 09.19 Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe…