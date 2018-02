Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Sotia soferului care a provocat accidentul din centrul Capitalei, aflata cu el in masina, spune ca barbatul ar fi consumat droguri. De altfel, in masina acestuia a fost gasit un praf alb, care a fost trimis la analize, afirma surse din randul anchetatorilor. Sotia soferului a mai sustinut ca acesta…

- Trei tineri au fost retinuti de politisti pentru tulburarea linistii si ordinii publice si lovire sau alte violente, dupa ce au agresat doua persoane în scara unui bloc din sectorul 4 al Capitalei. "În seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat în vizita au atras…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a avut loc intr-un cartier de lux din Capitala. Dan Diaconescu, care a fost condamnat la inchisoare , a facut accident rutier. Potrivit huff.ro , afaceristul nu a fost ranit. Accidentul rutier in care a fost implicat Dan Diaconescu, care…

- Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Garoafa, din judetul Vrancea. La volanul autoturismului se afla o femeie care este medic in Bucuresti. Aceasta le-a povestit politistilor ca o masina inmatriculata in Republica Moldova i-a taiat calea, iar ea a tras de volan pentru a o evita. S-a rasturnat…

- Vivo Food Bar deschide un restaurant specializat in burgeri gourmet, in complexul de birouri AFI Park, la parterul cladirii numarul 5, intr-un spațiu cu o suprafața totala de 317 mp. Astfel, VIVO Food Bar se alatura celorlalți chiriași din cladirile de birouri AFI Park 4&5, companiile Cameron, Telus,…

- Directoarea unei gradinite private din Bucuresti a murit dupa ce a fost injunghiata de fostul ei sot. Crima a avut loc in biroul femeii aflat in incinta unitatii de invatamant. Femeia in varsta de 38 de ani, care potrivit unor surse judiciare citate de News.ro se numeste Nicoleta Botan, a fost injunghiata…

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- "Am luat decizia personala sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat. Va asigur ca voi sustine neconditionat persoana care va prelua portofoliul si ca ma voi asigura ca toate proiectele bune incepute vor continua", a declarat Florian Bodog inaintea sedintei CEx. El a adaugat ca a informat conducerea…

- Un accidentul feroviar a avut loc ieri dimineata, ora 6.57, la Milano, Italia. In accident si au pierdut viata trei femei de cetatenie italiana iar alte zeci de persoane au fost ranite. Printre pasagerii trenului se afla si romanul Ciprian Ryan.In varsta de 41 de ani, originar din Bucuresti, Ciprian…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu. Erau mai multe persoane in masina, in afara de consul si soferul acestuia. Masina s-a rasturnat si a iesit in afara carosabilului.…

- USR Bucuresti sustine ca petitia initiata de primarul general, Gabriela Firea, in legatura cu Spitalul Metropolitan reprezinta un "demers ipocrit" al carui singur scop este ascunderea marilor probleme din spitalele aflate in administrarea Primariei. "Inainte de a initia o astfel de consultare,…

- Doua autoturisme s-au rasturnat marti dimineata, intr-o intersectie din municipiul Ploiesti. Accidentul s-a produs in jurul orei 9.30, in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Romana si Spitalului. Impactul a fost atat de puternic, incat ambele autoturisme implicate s-au rasturnat. O persoana…

- O fabrica de haine, inscriptionate cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele ar fi fost comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare.

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- In centrul capitalei s-a produs un accident rutier de aploare. La intersecția strazilor Ismail și București s-au ciocnit mai multe automobile. Фотографии разместил очевидец в социальной сети. По его словам, к счастью, погибших нет, серьезных травм так же никто не получил. На месте происшествия находится…

- Mai mulți clujeni au pornit, miercuri, pe jos, in sir indian, in ”Marșul speranței”, in care iși propun sa strabata 40 de kilometri pe zi pentru a participa in 20 ianuarie la București la un miting fața de modificarile la Legile justiției. Din grup face parte si un francez, dar si 4 nevazatori. Participanții…

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- Traficul din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost paralizat, miercuri dimineața, dupa un mortal accident rutier petrecut pe Calea Unirii, in fața restaurantului Scorpion, langa Iric.Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, ora 0.15, cand un autoturism s-a izbit ...

- Accidentul s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala cele doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. La fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua ambulante de la Serviciul…

- Protestatarii din Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei in jurul orei 17.00, cu steaguri si tobe. Ei fluiera, huiduie si cer demisia Guvernului si presedintilor celor doua camere parlamentare. Ei scandeaza "Nu vrem sa fim o natie de hoti!" si "Jos Tariceanu, Dragnea si Dorneanu!". Mobilizarea pentru…

- La inceputul lunii decembrie proiectul realizat de arhitectii si proiectantii de la Outbox Studio si Studio 10M a fost declarat castigator in urma unui concurs de proiecte realizat de Tiriac Imobiliare pentru pregatirea lansarii proiectului „Ansamblu Rezidential Grant”. Conceptul castigator va sta la…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Cu doar cateva saptamani inainte de trecerea in noul an, cantareața a pregatit un show incendiar pentru seara de Revelion. Delia ramane in București, in acest sfarșit de an și va concerta intr-o locație de evenimente din nordul Capitalei. Ea va susține un spectacol grandios, intr-o atmosfera exuberanta,…

- Miliardarul Ion Tiriac revine în forta pe piata rezidentiala din Capitala si pregateste lansarea proiectului „Ansamblu Rezidential Grant”. La începutul lunii decembrie proiectul realizat de arhitectii si proiectantii de la Outbox Studio si Studio 10M a fost declarat câstigator…

- Un autotursim al Politiei Capitalei a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier. Accidentul s-a produs pe strada Berzei, din Capitala, dupa ce autoturismul Politiei Capitalei a patruns intr-o intersectie, fiind lovit de un autoturism taxi, potrivit NEWS.RO. Taximetristul sustine insa ca masina…

- In autoturism se aflau patru jandarmi, toți fiind transportați la spital. Unul dintre ei se afla in stare grava. Accidentul s-a petrecut noaptea trecuta in jurul orei 2:00 la intersecția strazilor Nerva Traian cu Splaiul Unirii. De vina ar fi un alt șofer care nu a oprit la culoarea roșie…

- Trei persoane, dintre care doua conștiente și una inconștienta, au fost implicate luni dimineața intr-un accident produs pe A1, la kilometrul 15, intre un tir și doua autoturisme, potrivit ISU. Accidentul s-a produs pe sensul de mers catre București al A1, iar la fața locului…

- Unul dintre cartierele din București unde gasești in continuare locuințe la prețuri destul de accesibile este 13 Septembrie. Intr-una dintre cele șase zone care formeaza acest cartier aflat in sectorul 5 al Capitalei, respectiv Sebastian, prețurile locuințelor scoase la vanzare in aceasta perioada pornesc…

- „Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri (marti, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) si am avut o intalnire cu domnul presedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost impreuna la o intalnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru si viceprim-ministru si la aceasta…

- Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2016 – 2017, 11 persoane, cu varste cuprinse intre 20 și 75 de ani, ar fi savarșit, prin metoda „Accidentul”, mai multe infracțiuni de inșelaciune și complicitate la inșelaciune. Astfel, unul dintre banuiți, un barbat de 36 de ani, din municipiul…

- Un accident s-a produs, vineri seara pe bulevardul Ștefan cel Mare din București dupa ce o mașina de teren a intrat in refugiul de tramvai. Circulația tramvaielor spre Piața Victoriei este blocata. Mai multe tramvaie sunt blocate pe linie și nu pot inainta din cauza bolidului marca BMW care a ramas…

- Romfilatelia continua tradiția Craciunului filatelic și pune la dispoziția colecționarilor și nu numai, marci poștale “Craciun 2017”. Potrivit reprezentanților instituției, acestea sunt deja disponibile in magazinele Romfilatelia din București, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și online pe…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intenționeaza sa puna "stop" mașinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulația, ci și polueaza aerul pe care il respira bucureștenii, cu consecințe grave asupra sanatații. "Traim…

- Deputatul PNL Pavel Popescu i-a cerut, luni, ministrului de Interne, Carmen Dan, sa nu mai implice Jandarmeria in ”interese de grup sau personale”, sa-i redea acesteia ”libertatea” de a actiona conform propriilor protocoale stabilite de profesionistii institutiei si ii solicita demisia de onoare ”daca…

- Pe parcursul ultimelor 72 de ore in municipiul Chisinau s-au produs 110 accidente rutiere soldate cu o persoana decedata si 11 persoane traumatizate, noteaza NOI.md. In ziua de 24 noiembrie curent, un barbat de 58 ani connducind un “Mercedes A140”, a tamponat violent un pieton de 63 ani, care traversa…

- Medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucuresti, vorbește, la Interviurile Libertatea LIVE, despre actrița Stela Popescu. Urmariți mai jos interviul. Stela Popescu a murit joi, 23 noiembrie. Actrița era moarta de 12 ore, cand a fost descoperita in holul casei.…

- Accident cu un taxi, langa Spitalul Militar din Capitala. Un șofer in varsta de 20 de ani, care conducea un autoturism marca Audi, nu a acordat prioritate intr-o intersecție și a intrat intr-un taxi. Accidentul s-a produs in seara zilei de joi, 16 noiembrie, pe Calea Plevnei, in zona Spitalului Militar…

- Polițist agresiv filmat de o soferita în trafic. Femeia a surprins cu camera de pe bordul masinii un sofer care gonea pe contrasens pe unul bulevard aglomerat al Capitalei. Când a fost blocat, barbatul a coborât din masina cu bâta.

- „Prevazut sa se desfasoare in mai multe scoli din Capitala, programul include o serie de activitati care abordeaza teme si notiuni istorice intr-o maniera interactiva si antrenanta: Spectacolul de teatru «Romania dodoloata», ateliere teoretice si practice, dar si concerte de muzica militara si demonstratii…

- Una dintre persoanele ranite in accidentul produs luni seara intre o combina agricola si un autoturism a decedat, dupa ce a fost resuscitata mai multe zeci de minute de medici pentru a fi salvata, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian…

- Un accident rutier in care au fost implicate o motocicleta și un taxi a avut loc duminica dimineața, in centrul Capitalei. Accidentul a avut loc pe Lascar Catargiu, sensul catre Piața Victoriei, intre un taxi și o motocicleta. Motociclistul a fost transportat la Spitalul Floreasca din Capitala, conștient.…

- Sfarsit tragic pentru un locuitor al Capitalei, in varsta de 83 de ani. Acesta se afla pe marginea drumului cand a fost lovit violent de un automobil.Accidentul s-a produs in regiunea orasului Ialoveni.

- Sunt implicate un autoturism și un microbus de persoane. Potrivit primelor informații, nu sunt persoane incarcerate, dar totuși trei persoane sunt ranite. La fața locului intervine echipajul SMURD, doua echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța și Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad.…

- Avocatul din Bucuresti a facut o cerere la Judecatoria sectorului 5 al Capitalei, scrie wowbiz.ro. Pe 31 octombrie cauza a fost judecata, iar magistratii i-au dat dreptate lui Aurelian Temisan. Cu toate acestea, avocatul poate sa formuleze apel.

- Un accident rutier grav s-a produs, marti seara, in Capitala, fiind urmat de un incendiu in care au ars trei masini. O femeie si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita. Accidentul rutier, urmat de incendiu, a avut loc pe strada Baicului din zona Obor din sectorul 2 al Capitalei.

- Un accident rutier extrem de grav s-a produs, marți seara, in București, cel puțin o tanara fiind decedata. Poliția incearca sa prinda un șofer care ar fi fugit de la fața locului. Un accident de circulație s-a produs, marți seara, in cartierul Baicului, din Capitala, intre mai multe mașini care au…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7:30, pe strada Mircea cel Batran din Ploiesti. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Se pare ca accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. La…