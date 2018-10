Stiri pe aceeasi tema

- Femeile sunt asteptate, saptamana viitoare, la consultatii gratuite. In perioada 8-12 octombrie, medici vor merge in municipiile Balti, Comrat si Cahul, in cadrul Centrelor de Sanatate. Intre 15-19 octombrie, se vor afla in incinta celor cinci Asociatii Medico-Teritoriale din sectoarele orasului Chisinau,…

- H&M lanseaza sutiene pentru femeile care s-au luptat cu cancerul la san Totul a pornit de la nevoia femeilor care se lupta cu cancerul la san si, in special care au invins maladia, insa au si suferit operatie de masectomie, de a gasi sutiene care sa fie si stylish, dar si confortabile si accesibile…

- Peste 900 de persoane au beneficiat de consultații gratuite in cadrul campaniei Un doctor pentru tine.439 de locuitori din raionul Hanceșt au beneficiat de consultațiile medicilor cardiologi, endocrinologi, otorinolaringologi, oftalmologi și neurologi din cadrul echipelor mobile.

- Afla care sunt simptomele de cancer ovarian, cine poate face boala si de ce este important sa fie diagnosticata in stadiu incipient. 1. Toate femeile pot face cancer ovarian Cancerul ovarian este diagnosicat anual la aproximativ un sfert de milion de femei din intreaga lume. Spre deosebire de alte forme…

- Echipe mobile de medici vor merge in sate și vor oferi investigații gratuite, in cadrul campaniei "Un doctor pentru tine", care a fost lansat astazi de Ministerul Sanatații. In echipe vor fi cardiologi, neurologi, endocrinologi sau oreliști.

- Reprezentanții organizațiilor au cerut Guvernului sa aloce fonduri la rectificarea bugetara pentru ca acest program sa fie demarat cat mai curand, in condițiile in care, la fiecare doua ore, o romanca este diagnosticata cu cancer uterin. Agitație mare la Guvern, zilele acestea urmeaza a fi operata…

- Șapte organizații non-guvernamentale cu rol in protecția drepturilor pacienților, parinților, femeilor și reprezentanți ai viitorilor profesioniști in domeniul medical cer, intr-o scrisoare adresata Guvernului Romaniei, Ministerului Sanatații și Ministerului Finanțelor Publice, bani pentru vaccinarea…