- Sotia lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a intentat divort, dupa o casnicie care a durat 12 ani, iar surse apropiate fostului cuplu spun ca aceasta decizie nu este una surprinzatoare, potrivit tmz.com.

- Donald Trump Jr si Vanessa Trump au inceput procedurile de divort, dupa un mariaj de 12 ani. Cuplul are cinci copii, asupra carora Vanessa nu doreste custodie completa in acest moment, potrivit unei surse, citate de Daily Mail .

- In primul an de mandat de presedinte, Donald Trump a fost parasit de zeci de consilieri de top, de membri ai guvernului si de sefi ai institutiilor de forta. Fluxul de personal in administratia Trump este cel mai ridicat din istoria Statelor Unite.

- Sunt copii speciali, cu inteligenta innascuta, iar acum vor avea posibilitatea sa interactioneze cu alti semeni care sunt la fel. Organizatia MENSA Moldova a lansat o noua campanie de recrutare, prin care isi propune sa-i descopere pe cei cu un IQ foarte dezvoltat.

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…

- Patru persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce s-au intoxicat cu gaz de la o instalație de incalzire. Este vorba de un cuplu și copii lor in varsta de 3 ani și 10 luni. Incidentul a avut loc aseara in jurul orei 23:00 intr-un apartament de pe strada Grenoble din capitala.

- Zilele trecute, pe o trecere de pietoni de pe strada Cicio Pop, la intersecție cu Bulevardul Revoluției, o femeie care butona telefonul era sa ia pe capota mașinii... The post Atenție, copii! Parinții si bunicii va pun in pericol appeared first on Renasterea banateana .

- Lidia Buble a dezvaluit ca parinții ei au inceput sa planga in momentul in care au auzit una dintre piesele pe care le-a interpretat. Artista a mai precizat ca iși dorește foarte mulți copii cu Razvan Simion și nu exclude sa o intreaca pe mama sa la acest capitol. Femeia care i-a dat viața cantareței…

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- Acest barbat a lasat gravide atatea femei, fara stirea nevestei. Ba mai mult, nici n-are de gand sa-i spuna. "Este un secret pe care il voi lua cu mine in mormant", a declarat barbatul, sub protectia anonimatului. Barbatul nu are niciun fel de remuscare. Nu regreta si nici nu vrea sa se opreasca.…

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei, informeaza DPA. In prefectura Aomori, cinci persoane au fost ranite in accidente produse in trafic din cauza viscolului.Circa o suta de zboruri si 520 de curse feroviare au…

- Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa, Vanessa, a deschis scrisoarea, la New York, in prezenta mamei sale.Ambele au fost internate in spital ca masura preventiva, dar analizele nu au dezvaluit prezenta unei substante nocive in praful continut…

- Teatrul pentru Copii si Tineret “Colibri” va prezenta sambata, 3 martie, la ora 18.00, Vrajitorul din Oz, in spectacolul adaptare dupa L. Frank Baum, scenariul si regia Cristian Mitescu, scenografia Eugenia Tarasescu – Jianu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia Ionut Sergiu ...

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- IATA cum reduci febra in cateva minute, fara sa iei medicamente! Merge si la copii, si la adulti Leacurile babesti pe care le garanteaza si medicii Sosetele inmuiate in otel cu apa “scot” raceala din corp, bicarbonatul folosit in bucatarie este bun si contra candidozei sau pentru a scapa de durerile…

- O fetita in varsta de sapte luni, din judetul Botosani, a fost adusa zilele trecute la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu suspiciunea ca ar fi inghitit o pana de gasca. Speriati, parintii acesteia au sunat la 112, mergand ulterior la cea mai apropiata unitate medicala pentru a vedea despre ce…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Evenimentul a fost inscris de organizatori - enoriasi ai Parohiei „Sfintii Trei Ierarhi” din Galati - la Concursul National Artistic „Unirea – libertate si unitate”, initiat de Patriarhia Romana. Este de remarcat ca multi dintre membrii comitetului de organizare sunt ei insisi la varsta copilariei.

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj verniseaza luni, 26 februarie, ora 13:00, la Galeriile „Cromatic“, Expoziția „Dar, cu drag de Marțișor“, realizata de Fundația „Cuvantul care zidește“, impreuna cu Centrul „Aripi de lumina“, in scop caritabil. Marțișoarele…

- Tot mai multe școli din Statele Unite adopta caței din adaposturi. Iar in programa școlara sunt introduse ore in care, prin interacțiunea om-animal, elevii sunt invațați ce inseamna empatia, responsabilitatea, rabdarea.

- Bannon a fost interogat mai multe ore timp de doua zile de catre echipa procurorului special Robert Mueller, a adaugat joi seara CNN, citand o persoane apropiata de aceasta ancheta. Fostul consilier ultra-conservator al lui Trump a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate in toate domeniile,…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, a declarat ca termenul de subcontractant pentru lucrarile de infrastructura rutiera ar trebui sa dispara din acest domeniu, considerand ca „e ca și cum te-ai insura, iți alegi o nevasta și chemi pe altcineva sa-ți faca copii”. Alexandru Baișanu a participat,…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut la locuinta…

- Procurorul special Robert Mueller se concentreaza asupra declaratiilor lui Donald Trump Jr despre o intalnire controversata cu o avocata rusa, care a avut loc in timpul campaniei prezidentiale americane in 2016, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Fiul lui Donald Trump a…

- Donald Trump Jr. a atacat-o pe Hillary Clinton dupa ce democrata l-a ironizat pe tatal sau la gala Grammy, citind un fragment din cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, scrisa de Michael Wolff. Fiul presedintelui american sustine ca momentul a reprezentat un premiu de consolare grozav…

- Fiul presedintelui american Donald Trump a reactionat pe Twitter fata de momentul comic in care mai multe staruri ale muzicii, dar si fosta contracandidata la presedintie Hillary Clinton au citit fragmente din controversata carte despre primul an la Casa Alba a lui Trump, "Fire and Fury", scrisa…

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina pare sa se complice din ce in ce mai mult. Iar asta, pare-se, din cauza Cristinei care pare decisa sa ii transforme viața manelistului intr-un adevarat calvar.

- Un tanar din judetul Galati care in 2016 a lovit mortal cu masina doi copii in varsta de 8 si 9 ani si a parasit locul accidentului, ulterior fugind in Italia, este cercetat intr-un nou dosar pentru conducere fara permis, dar si pentru furt de lemn, potrivit unor surse din randul anchetatorilor.…

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Cartea ”Fire and Fury” va fi ecranizata intr-un serial de televiziune dupa ce jurnalistul Michael Wolff a vandut drepturile de televizare pentru o suma uriașa, scrie BBC News. Președintele Trump a condamnat cartea, care descrie o administrație haotica și un președinte nepotrivit acestei ipostaze, spunand…

- Dupa ce ieri am dezvaluit in exclusivitate povestea constanteanului cu trei neveste, astazi am reusit sa aflam cum a inceput sirul acestor casatorii in lant. Prima sotie, Maria, povesteste ca s-a indragostit de poligam la prima vedere, insa nu a acceptat sa-l ia de barbat decat dupa multe insistente.…

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.Criticile…

- Intr-o Romanie in care ar trebui sa fie prioritate sanatatea, educația, menținerea conștiinței de neam, cultivarea limbii romane și a tradițiilor naționale, spiritul civic, bunul simț și respectul, intr-o Romanie in care ar trebui cautate soluții și nu doar vinovați sau sa ne plangem problemele, ei…

- Fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon catalogheaza o intalnire, in iunie 2016, a unui grup de rusi cu Donald Trump Jr. si reprezentanti de rang inalt ai campaniei tatalui acestuia drept ”tradatoare” si ”nepatriotica”, potrivit unor fragmente dintr-o noua carte, la care agentia a avut acces miercuri,…

- Donald Trump a fost „amețit” de victoria sa la alegerile prezidențiale, nu s-a bucurat de ceremonia de investire și era speriat de Casa Alba. Toate aceste informații sunt publicate intr-o carte numita „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump”, care urmeaza sa apara in cateva zile, dar care a starnit…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…

- Congresul american, cu majoritate republicana, a adoptat joi finantarea temporara a statului federal, amanand pana la 19 ianuarie urmatorul termen limita bugetar si evitand astfel orice paralizie a administratiilor, informeaza AFP. Senatul a aprobat cu 66 de voturi contra 32 un text de finantare,…

- Prințul Harry al Marii Britanii a facut un interviu cu Barack Obama, pentru un program de radio al BBC-ului. Subiectul - viața de dupa Casa Alba, acțiunile caritabile ale fostului președinte. Va fi difuzat abia pe 27 decembrie - dar pana atunci, BBC a divulgat cateva momente inedite de la inceputul…