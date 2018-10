Un distrugător american a evitat la limită o coliziune cu unul chinez O nava de razboi chineza s-a apropiat ”in mod periculos” de un distrugator american, in apele disputate ale Marii Chinei de Sud, obligandu-l sa-si modifice directia, a anuntat un reprezentant al Marinei americane (US Navy), relateaza AFP.



Distrugatorul lansator de rachete USS Decatur efectua duminica ceea ce armata americana numeste o ”operatiune pentru libertatea navigatiei”, trecand la o distanta de 12 mile marine (22,2 kilometri) de recifurile Gaven si Johnson, in arhipelagul Spratleys. Aceasta distanta este in general recunoscuta constituind limita apelor teritoriale ale unei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

