Un dispozitiv implantabil şi biodegradabil, creat de cercetătorii americani, contribuie la regenerarea nervilor Oamenii de stiinta americani au creat un dispozitiv implantabil si biodegradabil care a furnizat in cadrul unui experiment realizat pe soareci impulsuri electrice regulate nervilor periferici afectati, contribuind la regenerarea nervilor de la nivelul membrelor si ajutand aceste animale sa isi recupereze mult mai repede functiile nervoase si puterea musculara, informeaza Xinhua joi.



Noul dispozitiv, de marimea unei mici monede, se impacheteaza in jurul unui nerv avariat si ii furnizeaza impulsuri electrice timp de cateva zile, inainte de a se dizolva singur - fara efecte nocive -… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

