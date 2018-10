Un dispozitiv explozibil, descoperit la locuinta miliardarului George Soros

Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New York…

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison, ambasadoarea…

- Producatorii auto din Germania sunt in fata unei schimbari majore in industrie. Gigantii pietei au decis cum sa actioneze pentru urmatorii ani. Dupa scandalul Dieselgate cauzat de Volkswagen in Statele Unite ale Americii, gigantii industriei sunt pusi in fata unei decizii majore. Autoritatile…