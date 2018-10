Un dispozitiv explozibil, descoperit in apropierea locuintei miliardarului Soros din New York 

Stiri pe aceeasi tema

- Un pachet suspect a fost gasit luni, intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american George Soros. Autoritatile au raspuns apelului efectuat in jurul orei 15.45 de la domiciliu din Katonah, potrivit publicatiei The New York Times. „Un angajat al resedintei a deschis pachetul…

