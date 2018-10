Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv exploziv a fost gasit luni intr-o cutie postala din apropierea locuintei din New York a miliardarului George Soros, tinta preferata a militantilor de dreapta din Statele Unite si Europa de Est, a anuntat The New York Times citand surse din politie.

- Fortele de ordine britanice au procedat miercuri dupa-amiaza la 'explozia controlata' a unui pachet suspect a carui prezenta a fost semnalata intr-un parc din apropierea parlamentului, in centrul Londrei, a declarat un purtator de cuvant al Scotland Yard, citat de AFP. 'A avut loc explozia…

- Autoritațile din Dambovița au un prim suspect in cazul raspandirii pestei porcine in comuna Lucieni. Poliția ancheteaza un barbat de 46 de ani, asistent veterinar de meserie, dar fara drept de practica. Acesta a castrat doi porci din gospodaria in care s-a descoperit virusul.

- O femeie in varsta de 91 de ani a ajuns de urgența la spital, dupa ce ar fi fost otravita cu mercur de o familie care o ingrijea. Acum, procurorii aradeni fac cercetari ”in rem” pentru tentativa de omor si trafic de substante sau produse toxice, dupa ce aceasta sesizat Politia. Ba mai mult, anchetatorii…

- Autoritatile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula în sudul tarii dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri Dpa. Trenul, care circula de la Wuerzburg la Frankfurt,…