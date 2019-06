Un discurs al Angelei Merkel la Harvard ce-l contrazice indirect pe Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii american si german de Externe au incercat vineri, la Berlin, sa minimalizeze divergente - cu toate acestea reale - intre tarile lor, pe multe fronturi, subliniate cu o zi inainte de catre Angela Merkel intr-un discurs sustinut in Statele Unite, relateaza AFP.

- Europa trebuie sa se repoziționeze pentru a putea raspunde provocarilor venite din partea celor trei rivali globali ai sai, China, Rusia și SUA, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform Mediafax.Merkel a afirmat, in cadrul unui…

- 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime de acord cu privire la tot', a afirmat Macron, intr-o conferinta de presa la Palatul Elysee, intrebat in legatura cu afirmatiile prin care cancelarul german recunostea existenta unor 'confruntari' cu el.'Intr-o relatie,…

- Dupa ce a fost mai mult sau mai puțin disprețuit public de administrația Obama, primul-ministru ungar, Viktor Orbán, l-a vizitat pe actualul președinte american, Donald Trump, la Casa Alba - un eveniment pe care unii observatori îl explica drept o tentativa de 'amestec' în…

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial și Zilei Uniunii Europene, in municipiile resedinta de judet si in localitatile in care sunt dislocate unitati militare și exista monumente dedicate celor trei…

- Barack Obama a glumit ca soția lui il va parasi daca va mai candida vreodata pentru o funcție politica. Declarația a fost facuta la Berlin in timpul unei intalniri cu tineri din toata Europa. Prezent la Berlin pentru a-și promova ”Fundația Obama” și a discuta cu tinerii despre subiecte precum schimbarile…

- Cancelarul federal german Angela Merkel si-a exprimat luni sprijinul pentru propunerile partidului sau conservator cu privire la Europa, propuneri ce se delimiteaza de cele ale presedintelui francez si care pledeaza inclusiv pentru un loc european unic in cadrul Consiliului de Securitate al ONU,…

- Hotelul din București, K+K Elisabeta, deținut de banca americana Goldman Sachs, va fi vandut dupa 4 ani. Hotelul, deținut impreuna cu Highgate Hotels, companie de management hotelier, va fi vandut la pachet cu alte 9 hoteluri din Europa, parte a aceluiași lanț. Tranzacție indicata pentru Profit.ro de…