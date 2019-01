Un discounter rusesc, prezent și n Romnia, atacă n forță piața de retail germană Inca de la inceputul anilor '90, lanțurile de discounturi germane, cum sunt Aldi și Lidl, au inceput sa faca pași inspre noile piețe de consum, ieșite din comunism. A fost o mișcare din Vest inspre Est. Iata insa ca nici Estul capitalist nu doarme. Un retailer rusesc din Siberia vrea sa intre in forța pe piața germana, deschizand magazine in peste 100 de locații. Este vorba de hard discounterul Svetofor, aparținand firmei Torgservis. Acesta promite prețuri cu 20% mai mici decat concurența și e prezent de anul trecut și in Romania, sub brandul Mere. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

