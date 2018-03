Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin va expulza 60 de diplomati americani din Rusia si va inchide Consulatul SUA din orasul Sankt-Petersburg, ca reactie la masuri similare dispuse de presedintele american, Donald Trump, dupa atacul neurotoxic din Marea...

- Președintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, anunța ca, in iarna 2018 – 2019, nu vor fi zboruri Ryanair de la Oradea. Pe langa Oradea, Timișoara și Craiova, Ryanair va inchide curse din Croația, Bulgaria, Lituania, Spania, Danemarca, anunța președintele Pasztor. Acesta afirma ca intalnirile…

- Reacția ambasadei Rusiei in Romania, dupa ce Romania a decis expulzarea unui diplomat rus. Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federației Ruse la București este, probabil, ”maifestarea nebuniei politice colective”, arata un mesaj al amasadei Rusiei in țara noastra. Ambasada Rusiei susține ca…

- 14 țari membre ale Uniunii Europene, intre care și Romania, au decis sa expulzeze diplomați ruși. Potrivit presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, masura se inscrie in raspunsul coordonat al statelor membre la otravirea, pe teritoriul britanic, a fostului spion rus, Serghei Skripal, incident…

- Romania trece la de vara. In dimineata de duminica, 25 martie, cetatenii din UE vor da ceasurile inainte cu o ora, o schimbare reglementata de legislatia comunitara cu scopul de a profita la maximum de programul diurn si a economisi astfel energie. Trecand la ora de vara, europenii vor dormi mai putin…

- ORA DE VARA. In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. ORA DE VARA. Se schimba ora, toate detaliile pe care trebuie sa le stii. Exista tari in Europa care…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Documentul arata ca rata de incarcerare a crescut de la 115,7 la 117,1 detinuti la 100.000 de locuitori, din 2015 in 2016, dupa ce anterior scazuse in fiecare an incepand din 2012, cand era de 125,6 la 100.000 de locuitori. Aceasta rata este influentata in principal de durata sanctiunilor si a masurilor…

- Targ de universitati, la Sala Palatului Reprezentantii a peste 100 de universitati si institutii de învatamânt din 18 tari sunt prezenti, astazi si mâine, la Sala Palatului din Bucuresti, pentru a oferi informatii despre programele de studii si conditiile de admitere. Cei…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila a publicat noul Raport asupra fericirii. A fost analizata situația din 156 de tari, iar potrivit datelor, cele mai fericite țari sunt cele din nordul Europei. La polul opus se afla state precum Burundi, Sudan și Tanzania. Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare…

- CUPA MONDIALA 2018. Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 se vede la TVR. Cupa Mondiala FIFA Rusia 2018 se vede doar la TVR, care va transmite toate cele 64 de partide. Programul transmisiunilor TVR1 de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 Grupa A 14 iunie,…

- Reuniunea regionala consulara din cadrul campaniei "Dialog cu diaspora - 2018" are loc de vineri pana duminica, la Bonn si este condusa de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Cosmin Dinescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres.Potrivit sursei citate, este…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Germania vrea sa angajeze sute de romani, nemții cautand 700 de persoane pentru a le angaja prin Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje,…

- Trei regiuni din Romania, respectiv Nord-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, aveau in 2016 un PIB pe cap de locuitor, masurat in functie de puterea standard de cumparare, de sub 50% din media europeana, fiind printre cele mai scazute din UE, potrivit datelor publicate miercuri de biroul european…

- Regiunea Nord-Est a Romaniei se situa in 2016 pe locul patru in clasamentul regiunilor din UE cu cel mai scazut procent din PIB pe cap de locuitor, inregistrand un scor mai bun doar fata de trei regiuni din Bulgaria si una din Franta, arata datele publicate miercuri de Eurostat. De cealaltă parte,…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- Perechea romana Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinalele probei de dublu la turneul de tenis de la Budapesta (WTA), in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 6-3, 7-5, in fata favoritelor numar trei, Natela Dzalamidze (Rusia) si Oksana Kalasnikova (Georgia). Romancele s-au impus…

- „In cadrul evenimentului vor putea afla informatii in premiera despre programe de studiu, taxe, burse sau oportunitati de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari precum Italia, Germania, Grecia, Belgia, SUA, Elvetia sau Franta. Cei interesati sa…

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…

- Semifinala de duminica a concursului Eurovision Romania 2018 va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime si va fi difuzata live, de la ora 21.00, la TVR1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Artistii vor urca pe scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural grandios, care masoara…

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Suedia intra și ea in hora loot boxes din jocurile video, dar discuțiile sunt mult mai avansate aici. Ministrul administrației publice spune: Lucram pentru a relua controlul asupra pieței pariurilor și sa ne asiguram ca legea protecției consumatorilor se aplica tuturor actorilor care…

- "Nu ne diversificam livrarile pentru a putea continua cu Rusia. Este o chestiune de securitate, iar Baltic Pipe nu face parte din negocierile cu Gazprom", a declarat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetica. La venirea sa la putere in anul 2015, Partidul…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Macedoniei, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti de sambata, de la Zagreb.Conform tragerii la sorti de la Zagreb, unde se incheie duminica CE, cele noua partide din faza play-off…

- Federatia Europeana de Handbal a publicat, ieri, cele doua urne valorice inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, care va avea loc sambata, la Zagreb. Asa cum se stia deja, Romania a fost distribuita in urna a doua alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta – Spania si Danemarca – Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.Semifinalele…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Franța …

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Imagini spectaculoase cu tancurile americane staționate in Romania, la baza de la Mihai Kogalniceanu. Puternicele vehicule blindate sunt urcate in trenuri pentru a fi transportate in Germania, acolo unde are loc, incepand de saptamana viitoare, un amplu exercițiu militar. Peste 4000 de militari, printre…

- La inceputul lunii februarie, presedintele Donald Trump ar urma sa anunte un nou plan al administratiei pentru a relaxa regulile de export in privinta achizitiilor de echipament militar produs in SUA de catre alte tari, de la avioane de lupta si drone la nave de razboi si artilerie, potrivit unor persoane…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…