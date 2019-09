Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit în urma atacului terorist care a avut loc în noaptea de luni spre marti, la Kabul, în Afganistan, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit dupa atacul care a avut loc in Kabul, Afganistan, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar un altul a fost grav ranit in urma unui atac terorist comis in capitala Afganistanului. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca atacul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri și a fost indreptat impotriva cetațenilor…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar un altul a fost grav ranit in urma unui atac terorist comis in capitala Afganistanului. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca atacul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri și a fost indreptat impotriva cetațenilor…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit in urma atacului terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, informeaza romania24.ro. “In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie,…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit in urma atacului terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunța marți Ministerul Afacerilor Externe din Romania (MAE).

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunța marți Ministerul Afacerilor Externe (MAE).”In cursul nopții de 2 spre 3 septembrie 2019, in cadrul campusului in care iși desfașoara…