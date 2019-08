Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe l-a convocat joi pe insarcinatul cu afaceri al ambasadei Germaniei la Moscova pentru a protesta fata de modul in care manifestatiile desfasurate in ultimele saptamani in capitala rusa au fost relatate de postul german de televiziune Deutsche Welle (DW), care a lansat si apeluri…

- Politia rusa a arestat sambata peste 500 de manifestanti care intentionau sa ia parte la o demonstratie neautorizata in fata primariei din Moscova, cerand alegeri libere, transmit AFP, Reuters si dpa. Conform legislatiei din Rusia, locul si data unor astfel de proteste trebuie sa fie convenite…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat joi ca pregatesc interzicerea think tankului Atlantic Council, la conducerea caruia s-a aflat in trecut ambasadorul SUA la Moscova deoarece, in opinia procurorului general al Rusiei, aceasta organizatie ar constitui o amenintare de securitate, informeaza Reuters.…

- Numerosi opozanti rusi au fost convocati pentru a fi interogati joi de catre fortele de ordine, in ceea ce ei denunta ca fiind o incercare de intimidare pe fondul intensificarii miscarii de contestare din cauza respingerii candidatilor opozitiei la alegerile locale din septembrie la Moscova, informeaza…

- Peste 20.000 de persoane s-au adunat sambata pe un larg bulevard din centrul Moscovei pentru a cere alegeri locale libere si corecte, transmite AFP. Oamenii au iesit in strada la apelul opozitiei dupa ce autoritatile ruse au invalidat inregistrarea a aproximativ 60 de candidati la alegerile parlamentare…

- Mii de persoane au iesit marti pe strazile capitalei Georgiei, Tbilisi, pentru a apara un deputat al opozitiei amenintat cu arestarea, acuzat ca a pus la cale manifestatiile masive care zguduie de aproape o saptamana aceasta tara din Caucaz, relateaza AFP. Potrivit procuraturii, Nika Melia, responsabil…

- Președintele american Donald Trump a afirmat marți ca a refuzat sa se întâlneasca cu Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor și un apologet al stângii radicale, descriindu-l drept o "forța negativa", scrie AFP."A vrut sa se întâlneasca cu mine și i-am…