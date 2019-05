Presedintele american Donald Trump va participa la un dineu la Palatul Buckingham cu regina Elisabeta a II-a si va avea o intalnire cu premierul in exercitiu Theresa May, in cursul vizitei sale de stat in Marea Britanie care va avea loc luna viitoare, a anuntat vineri casa regala britanica, transmite Reuters.



In cursul vizitei sale, care va dura trei zile si va incepe la 3 iunie, presedintele SUA are de asemenea pe agenda un ceai cu mostenitorul Coroanei, printul Charles, depunerea unei jerbe la Mormantul luptatorului necunoscut de la Westminster Abbey si participarea la evenimentele…