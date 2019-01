Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicolae Robu susține ca in cei șase ani de mandat a investit ca nimeni altul in istoria Timișoarei, in mijloace de transport public. Doar timișorenii nu observa aceste investiții cu care se lauda primarul. Din insorita Florida, primarul Nicolae Robu continua sa numere realizarile din primii…

- Primele modificari facute la ACS Poli, dupa ce Vivi Rachita a fost numit in funcția de antrenor principal. Ultima clasata a Ligii a II-a a perfectat astazi primul transfer pentru restul sezonului competițional și a anunțat numele celui care ii va fi „secundul” lui Rachita. Daniel Dumitrache, in varsta…

- Nu toți pot sa fie Banksy și nici Ycre. Totuși, un tanar din Timișoara a incercat sa-și exercite talentul pe una dintre cladirile Timișoarei. A fost „premiat” cu amenda maxima de polițiștii locali. Oamenii legii aflați ieri in patrulare au surprins un tanar timp ce desena cu spray graffiti pe imobilul…

- CJAS Timiș (Casa Județean de Asigurari de Sanatate) incheie contracte pentru acordarea asistenței medicale, medicamente și dispozitive medicale precum și pentru asigurarea accesului neintrerupt al asiguraților la servicii medicale pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019. „Pana la data de 28.12.2018,…

- La Timișoara s-a petrecut un moment... istoric. S-a semnat, dupa 12 ani, contractul pentru realizarea Centurii Sud, cu o lungime de aproape 27 de kilometri, pe o singuru banda pe sens. Valoarea totala a proiectului este de 58 de milioane euro. La semnarea contracului a fost prezenta șeful CNAIR, Narcis…

- Deși acum mai puțin de o luna voia sa desființeze abonamentele de parcare din centrul Timișoarei, primarul Nicolae Robu s-a razgandit. El admite ca nu are soluții alternative, dar spune ca va continua imbunatațirea serviciilor de transport in comun, pentru a incuraja oamenii sa lase mașinile acasa.…

M-am saturat sa ma duc la urne pentru alegerea primarului cu gandul la proiectele magnifice pe care-o sa mi le faca candidatul preferat dupa ce ajunge edil.

Naționala de futsal a Romaniei a caștigat meciul al doilea de pregatire in fața multiplei campioane mondiale și europene, Spania, finalista Campionatului European din acest an.