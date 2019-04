Un diamant rar a fost descoperit într-o mină din Australia de Vest O mina din Australia de Vest care urmeaza sa fie dezafectata anul viitor a anuntat marti ca a produs unul dintre cele mai mari diamante din istoria sa, relateaza Xinhua. Piatra pretioasa de 28,84 de carate in forma de octaedru, numita Argyle Octavia, a fost descoperita in luna martie in mina Argyle din regiunea Kimberley. Aceasta ar putea fi ultima descoperire notabila inregistrata in aceasta mina care va fi inchisa in 2020 si este totodata cea mai importanta realizare din istoria operationala a unitatii. Mina a produs pana in prezent peste 90% din diamantele descoperite in Australia. ''Nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

