Un diamant de aproape 2 milioane de dolari, furat Un diamant cu o valoare de piata de 200 de milioane de yeni (1,8 milioane de dolari) a fost furat dintr-un centru din orasul Yokohama unde era expus, situat in apropiere de capitala Japoniei, Tokyo, a anuntat joi politia, citata de agentia Kyodo, scrie Agerpres. Diamantul de 50 de carate era afisat in cadrul unei expozitii organizate la centrul Pacifico Yokohama, a indicat politia. Un angajat din cadrul companiei care a expus diamantul a observat in jurul orei 18.00 ca piatra pretioasa disparuse, desi vitrina parea sa nu fi fost descuiata. Potrivit companiei, in jurul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

