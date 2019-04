Stiri pe aceeasi tema

- Marian Radoi ar fi si ginerele fostului director de la Politia Locala Barlad, Vasile Radoi. "Plaga occipitala a fost suturata in Urgente, iar, avand in vedere gravitatea fracturii de gamba, medicii ortopezi au intrat imediat in operatie, asta-noapte, timp de 3-4 ore. In aceste momente pacientul se afla…

- Un infirmier in varsta de 39 de ani, de la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, a ajuns miercuri seara la UPU, dupa ce ar fi fost agresat de un pacient. Conducerea unitații medicale a confirmat ca a avut loc o altercație, precizand ca a fost deschisa o ancheta interna in…

- Un infirmier a ajuns victima bolnavului pe care il ingrijea. Persoana agresiva sufera de afecțiuni psihice și l-ar fi znopit in bataie pe ingrijitor. Barbatul, in varsta de 39 de ani, s-a deplasat la Unitatea de primiri Urgențe, pentru acordarea de ingrijiri medicale, acuzand dureri la nivelul coastelor.…

- Un detinut care se afla marti dimineata in unitatea pentru viata familiala (UFV) a centrului penitenciar de la Conde-sur-Sarthe, in apropiere de Alencon, in Normandia (centru-vest) a ranit grav doi supraveghetori, cu un cutit, dupa care s-a baricadat impreuna cu partenera sa in

- Un roman in varsta de 39 de ani, beat fiind, a fost foarte violent, lovind din senin pe mai mulți pacienți care așteptau la secția de primiri urgențe a spitalului "Santa Maria Nuova" din Florența. Romanul, care le era cunoscut oamenilor legii, pentru ca a mai avut derapaje comportamentale in momentele…

- Surprize in aceasta saptamana in cea mai iubita emisiune de fashion din Romania, “Bravo, ai stil”!”. Fanilor show-ului prezentat de Ilinca Vandici li s-au pregatit noutati de maxima importanta, atat in ceea ce priveste componenta juriului, cat si a concurentelor. Odata cu eliminarea Mirelei din show,…

- Politistii galateni cauta un barbat de 36 ani, din municipiul Galati, banuit ca, pe 14 ianuarie, ar fi comis o talharie cu o salbaticie greu de inchipuit in scara unui bloc din localitate.