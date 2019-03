Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii francezi au gasit pe un stick USB care ii aparținea lui Cherif Chekatt o inregistrare video ce prezinta depunerea unui juramant de credinta fata de gruparea jihadista Stat Islamic. Chekatt a comis saptamana trecuta, un atentat la targul de Craciun din Strasbourg, care s-a soldat cu cinci…

- Cinci persoane ranite in atentatul comis la 11 decembrie la targul de Craciun din Strasbourg (estul Frantei) inca sunt spitalizate, iar celula de asistenta psihologica creata dupa atac a primit deja aproape 700 de persoane, au anuntat marti autoritatile locale, citate de AFP. Atentatul comis de Cherif…

- ''Franta este omul bolnav al Europei, ea trage Europa in jos, in timp ce Polonia este un punct luminos'', a declarat Jacek Czaputowicz pentru canalul de televiziune Polsat News. Relatiile dintre Franta si Polonia s-au racit dupa sosirea la putere a conservatorilor la Varsovia, in 2015. ''Atacul…

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua...

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua zile...

- 720 de polițiști și jandarmi îl cauta în continuare pe autorul atacului de la Târgul de Craciun de la Strasbourg, dar e posibil ca acesta sa fi fugit în Germania. Marti seara, tânarul a deschis focul cu un pistol, de mai multe ori, și a lasat în urma…

- Suspectul in varsta de 29 de ani este cunoscut de autoritatile franceze ca fiind islamist radicalizat, a mentionat purtatoarea de cuvant.Aceasta a mai precizat ca autoritatile germane coopereaza indeaproape cu cele din Franta in acest caz, in contexul operatiunii de amploare lansate pentru…

- Suspectul, Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, nascut la Strasbourg, este o persoana cunoscuta de serviciile de securitate franceze drept o posibila amenințare terorista. Acesta ar fi fugit de la fața locului cu un taxi, dupa un schimb de focuri cu polițiștii. Autoritațile au transmis ca cel…