- Un detinut de la Penitenciarul Rahova aflat in permisie de 24 de ore a ajuns la spital dupa ce, aflat in tramvaiul 32 a intervenit atunci cand a vazut ca un barbat voia sa fure din poseta unei doamne. Hotul a devenit agresiv si l-a taiat pe detinut cu un cutit.

- Un sofer a scapat total de amenda, desi a incalcat legislatia rutiera, dupa ce a efectuat, pe o strada din Capitala, un viraj la stanga, peste marcajul dublu longitudinal continuu care separa cele doua sensuri de mers.

- Comportamentul suspect le-a trezit semne de intrebare carabinierilor. Un barbat, in varsta de 26 de ani, a ajuns sa dea explicatii la Inspectorat, dupa ce asupra lui au fost depistate substante interzise.

- Un sofer baut care a fugit de la locul accidentului a fost prins si incatusat. El produsese un accident rutier sambata seara, in cartierul bucurestean Drumul Taberei, o persoana fiind ranita si cinci masini implicate in carambol. Politistii l-au testat pe soferul vinovat cu aparatul alcooltest, rezultatul…

- Un barbat suspectat ca agresa femei in tramvaiul 41 din București a fost reținut de oamenii legii. Linia 41 este una dintre cele mai aglomerate din Capitala. Polițiștii l-au reținut pe suspect chiar in timp ce se afla in tramvaiul 41, in jurul orei 11:00, conform Mediafax , care citeaza surse judiciare.…