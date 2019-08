Un deţinut a reuşit să fugă din Iran şi să ajungă în Canada, în timpul unei permisii "Canada saluta anuntul ca Saeed Malekpour a ajuns la familia sa din Canada", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe canadian intr-un comunicat transmis AFP sambata seara.



Fara sa poata oferi mai multe detalii din "motive de confidentialitate", purtatorul de cuvant a mentionat ca Ottawa a pledat ''pentru eliberarea domnului Malekpour'', care este rezident permanent al Canadei. "Suntem fericiti ca el se afla acum in Canada", a adaugat oficialul.



"Acestui individ i s-a interzis sa paraseasca tara si aparent a plecat (...) prin retele neoficiale", a declarat…

Sursa articol: dcnews.ro

