Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, fost detinut intr-o inchisoare din Marea Britanie, a dat in judecata Ministerul Justitiei, pentru ca a dezvoltat sindromul de stres post-traumatic din cauza sobolanilor care erau in permanenta prezenti in celula sa.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Braila cerceteaza cazul unui detinut in varsta de 21 de ani din Penitenciarul de Minori si Tineri Tichilesti care a decedat, duminica seara, la putin timp dupa...

- Barbatul in varsta de 71 de ani a stat in inchisoarea Wormwood Scrubs din sudul Londrei dupa ce a fost condamnat pentru o infractiune legata de alocatii pe care sustine ca nu a comis-o. Drept urmare a prezentei permanente a sobolanilor, el a inceput sa aiba cosmaruri dinamice si terifiante. Barbatul…

- Un barbat din Marea Britanie, fost detinut, a dat in judecata Ministerul Justitiei pentru ca a dezvoltat sindromul de stres post-traumatic (TSPT) din cauza sobolanilor care erau in permanenta prezenti in celula sa, scrie The Guardian, potrivit News.ro.Citește și: Zece copii rapiți in Tanzania…

- Procuratura din Districtul Columbia (Washington) a actionat in judecata miercuri compania online Facebook pentru ca ar fi permis firmei de consultanta electorala Cambridge Analytica accesul la datele a zeci de milioane de utilizatori, informeaza cotidianul The Washington Post.

- Un avocat stagiar care a fost prins circuland fara bilet, a dat in judecata Regionala CFR Cluj , dupa ce a platit 94 de lei pentru un bilet de calatorie eliberat in tren de catre controlori. Tanarul cere companiei de transport feroviar sa i se restituie suma achitata și totodata dorește sa demonstreze…

- Uganda a directionat arme importate din tari europene, inclusiv Romania, catre Sudanul de Sud, in pofida embargoului asupra armelor impus de UE, potrivit unui raport al Conflict Armament Research, in care se precizeaza ca nu exista indicii ca statele exportatoare stiau de transferul armelor.

- Aproximativ 40.000 de oameni au semnat o petitie ca trupa Maroon 5 sa refuze sa cante in timpul pauzei finalei Super Bowl LIII din 3 februarie 2019. Cei care au semnat petitie cer trupei, care nu a anuntat oficial ca va face parte din eveniment, sa renunte si sa se alature lui Colin Kaepernick.…