- Mitroi Iosif Corneliu, elev al Colegiului Militar National "Tudor Vladimirescu" din Craiova, a fost dat disparut, marti, 28 mai, in jurul orei 16.00, pe o plaja din statiunea Mamaia, judetul Constanta, transmite MApN. Elevul, in varsta de 16 ani, participa la "Scoala de vara" organizata de Directia…

- Barbatul din Balta Doamnei, disparut in raul Ialomita a fost gasit, dupa cautarea cu scafandri si pompierii militari. Acesta a fost gasit la aproximativ 7 kilometri de locul in care se presupune ca ar fi cazut fiind declarat decedat. Barbatul in varsta de 60 de ani a disparut ieri, papucii sai fiind…

- Peste 300 de politisti si jandarmi sunt angrenati intr-o ampla actiune care se desfasoara pe litoralul romanesc, pe o distanta de circa 90 de kilometri, intr-un dosar de trafic de droguri, la cautari participand si 14 ambarcatiuni, scafandri, precum si doua elicoptere, a declarat sambata, in statiunea…

- Fregata "Regele Ferdinand" a plecat joi, 28 martie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in gruparea navala permanenta NATO SNMG 2 Standing NATO Maritime Group , din care mai fac parte nave militare ale Canadei, Olandei, Spaniei si Turciei.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane,…