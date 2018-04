Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a declarat de nenumarate ori ca vrea sa plece din țara, Gica Hagi s-a infuriat la culme dupa declarația facuta de Liviu Dragnea. Situația stadioanelor din Romania il supara pe Hagi, care și-a construit propria arena și baza de pregatire, in timp ce alte localitați beneficiaza de proiecte…

- Stadion nou la Focșani! ”E dorit de microbiști”. A fost inaugurat bazinul olimpic de inot. Dupa modelul Alexandria, Turnu Magurele sau Slatina, Focșani se inscrie pe lista orașelor fara echipa de top care va dispune de un stadion nou! “Am vorbit despre stadion si stiu ca vor fi discutii, dar Focsaniul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a reluat marti seara ideea potrivit careia evazionistii nu ar rebui sa mearga la inchisoare, dar sa plateasca intreg prejudiciul adus statului. Pentru asta, ar trebui insa schimbata Ordonanta 241 privind evaziunea fiscala, dar si anumite prevederi din Codul penal,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, 27 martie, in cadrul sedintei solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca el isi doreste unirea Romaniei cu Republica Moldova.

- Intrarea in plenul Camerei Deputatilor a celor trei legi pe justitie, revizuite dupa deciziile de neconstitutionalitate date de Curtea Constitutionala, a nascut speranta opozitiei ca acestea vor fi dezbatute democratic, respectand rolul acestei Camere. Alianta PSD-ALDE sustinuta de UDMR a preferat insa…

- 'De ceea ce ne temeam nu am scapat. Practic, a inceput din nou. Daca anul trecut ne-am batut pe legile Justitiei si societatea a fost inca captiva in problema legilor Justitiei si in problemele personale ale lui Liviu Dragnea si camarilei sale, incepand de astazi, in mod oficial, lupta s-a redeschis.…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum”,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar și cu Comisia parlamentara pentru legile justiței, condusa de social-democratul Florin…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, subliniind ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator la maxim 50% din venituri, el mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare. „Nu sunt in favoarea unei…

- Prețurile la alimente au crescut intr-un ritm alarmant, de la o luna la alta in 2017 și odata cu acestea, rata inflației a cunoscut o cifra record, lucru care-l ingrijoreaza pe ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici. Orlando Teodorovici și-a manifestat intenția de a discuta pe aceasta…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ambasadorul SUA Hans Klemm au discutat, la intrevederea de marti, despre elaborarea si implementarea unui plan de actiuni de lucru pentru a intari si aprofunda parteneriatul strategic intre Romania si SUA, informeaza un comunicat al Cabinetului presedintelui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, la Parlament, ca liberalii vor vota impotriva infiintarii Comisiei de ancheta privind activitatea SPP, pentru ca aceasta nu are niciun temei constitutional si legal. „Biroul Executiv a luat decizia ca PNL sa se opuna Comisiei de ancheta privind activitatea…

- Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea este acuzat de coruptie. Prim-ministrul israelian va fi obligat sa demisioneze, anunta Haaertz, un important cotidian din Israel. Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi…

- Liviu Dragnea cere Congres extraordinar in PSD, care ar urma sa aiba loc in luna martie. Liderul social democrat a facut propunerea in ședința Comtetului Executiv Național al PSD. UPDATE ora 19:11. In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres…

- Ministerul Finantelor nu vrea sa impoziteze Biserica, dar cauta solutii de finantare pentru zona sociala, in conditiile in Romania are o situatie neplacuta pe aceasta zona, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din Senat.

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Disputa din Parlament dintre PNL și PSD da naștere unor izbucniri nervoase. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o astfel de izbucnire, dupa un discurs al Ralucai Turcan.In plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților se discuta despre formarea unei Comisii de ancheta…

- Liviu Dragnea mai ia o serie de decizii in privinta activitatii comisiei care controleaza principalul serviciu de informatii din Romania, informeaza Stiripesurse.ro. Dupa o sedinta la care au mai participat si Marian Neacsu, secretarul general al PSD, si fostul vicepremier Marcel Ciolacu, in prezent…

- Dupa ce l-a criticat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei SRI, Liviu Dragnea mai ia o serie de decizii in privința activitații comisiei care controleaza principalul serviciu de informații din Romania.Dupa o ședința de taina la care au mai participat și Marian Neacșu, secretarul general…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- "In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor…

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara intr-un interviu televizat, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, dupa ceremonia de investire a membrilor Guvernului Dancila, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis „minciuni” comisarilor europeni,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, spunand ca avea o practica foarte nociva – isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje, transmite News.ro…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica. Ministrul participa marti, in Comisia economica din Senat, la o…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana pana la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice, la cateva ore dupa ce ministrul Finanțelor a discutat cu Liviu Dragnea.…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Tensiuni maxime pe scena politica din Romania. Demisii, demiteri și, intr-un final schimbarea Guvernului. Din nou. Apar insa informații noi care ar alimenta și mai mult speculațiile privind un blat intre Liviu Drganea și Klaus Iohannis, cel din urma numind rapid un nou premier. Mai exact, președintele…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…