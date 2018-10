Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru familie naște pasiuni uriașe pe scena politica, iar acest lucru se vede și in USR. Deputatul USR, Matei Dobrovie, a anunțat ca demsioneaza din partid și va susține referendumul pentru familie. Mai mult, Dobrovie susține ca USR se sinucide politic și merge intr-o direcție greșita.Citește…

- Deputatul social democrat de Suceava, Alexandru Radulescu, a ținut sa evidențieze raportul dintre PSD și Refererendumul pentru modificarea Constituției in sensul redefinirii casatoriei ca uniune liber consimțita intre un barbat și o femeie, inițiativa cetațeneasca promovata de peste 3 milioane de semnatari,…

- Bogdan Chirieac a afirmat ca ”puciul din PSD” s-ar putea opri in momentul in care Viorica Dancila ar avea o reacție in sensul in care va spune ”ca demisioneaza din funcția de președinte executiv, ca nu accepta funcția de președinte al PSD, daca Liviu Dragnea face un pas in spate, și demisioneaza…

- Deputatul PNL, Mihai Voicu, susține ca liberalii vor pierde cel mai mult ca urmare a referendumului pentru familie, din cauza faptului ca partidul susține aceasta inițiativa. Voicu considera ca PNL nu-și mai reprezinta electoratul tradițional, iar oamenii se vor indrepta catre USR sau Dacian Cioloș.…

- Deputatul PSD Mihaela Hunca, care și-a anunțat saptamana trecuta demisia din partid și careia PSD Botoșani i-a cerut sa renunțe la mandatul de deputat, scrie ca a facut deja un "act de demnitate”, alegand sa nu slujeasca o structura autoritara, scrie Mediafax.”Citind comunicatul PSD Botoșani,…

- Deputatul PSD Mihaela Hunca anunța ca demisioneaza din partid. ”Unicul demers politic al conducerii partidului este acum o lupta absurda, fara argumente și fara folos pentru cetațeni, cu toata lumea care i se opune”, scrie aceasta, conform Mediafax.”Am intrat in politica in anul 2000. A fost…

- „Am fost contactat de acesti tineri pentru o discutie legata de initiativa pe care ei o sustin. M-au intrebat daca le raspund solicitarii de a semna initiativa de modificare a Constitutiei “Fara penali in functii publice”. Am acceptat pe loc! De aici si tinuta pentru care imi cer scuze! Dar discutia…