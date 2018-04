Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PL la functia de primar al Chisinaului, Valeriu Munteanu, regreta ca Traian Basescu „implica Sfanta cauza a Unirii in jocurile politicianiste de la Chisinau, prin sustinerea unui candidat al binomului Plahotniuc-Dodon”, facand referire la Constantin Codreanu.

- Deputatul PMP din Parlamentul Romaniei Constantin Codreanu este candidatul Partidului Unitatii Nationale (PUN) la functia de primar de Chisinau. Anuntul a fost facut de catre fostul presedinte roman Traian Basescu miercuri, 4 aprilie, in cadrul unei conferinte de presa.

- Astfel, seful statului rus conduce in acest top al increderii in politicienii straini, cu 55% din preferinte, fiind urmat de Traian Basescu - 44% dintre optiuni. Dintre oamenii politici straini, alegatorii din Republica Moldova au cea mai mica incredere in presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, fostul…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a anunțat astazi ca deputatul din Parlamentul Romaniei, Constantin Codreanu, este candidatul PUN la funcția de primar al municipiului Chișinau.

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține in aceste clipe o conferința de presa in care va anunța cine este candidatul PUN la funcția de primar al Chișinaului.

- Inca un candidat la funcția de primar al Chișinau. Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasa" a depus astazi actele la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinau pentru a fi inregistrat in cursa electorala. Acesta este al doilea candidat care a depus actele dupa Valeriu Munteanu,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca reunificarea cu Republica Moldova, pentru care ar fi necesare deciziile parlamentelor din cele doua tari, "nu e un lucru usor", fiind si "avantaje si dezavantaje dintr-o...

- Primarul General, Gabriela Firea, a primit ieri la sediul Primariei Capitalei, vizita vicepremierului Republicii Moldova, Iurie Leanca, cu care a discutat despre proiectele pe care cele doua capitale le vor dezvolta in perioada urmatoare. Oficialul moldovean a fost insotit de ambasadorul Republicii…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, peste 10 membri ai Partidului Mișcarea Populara Alba au scandat, in fața statuii lui Ion I. C. Bratianu, ”Basarabia, e Romania” și ”Traiasca Romania unita”, partidul aflat sub tutela lui Traian Basescu manifestandu-și in mai multe randuri dorința de…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a declarat marti ca tara sa are nevoie de o Romanie puternica pentru a ramane cel mai fidel, solid si onest partener al Chisinaului pe traseul sau european. "Temelia relatiilor absolut speciale dintre Romania si Republica Moldova…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Fostul președinte Traian Basescu iși aduce aminte cu nostalgie de vremurile de glorie cand conducea Romania alaturi de PDL. Prezent intr-un turneu in Republica Moldova, pentru a promova tema unionista, Traian Basescu a avut parte de surprize.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV…

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia. Conform sursei citate, in afara fostul presedinte al…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.

- Duminica, la ora 12.00, a fost convocata sedinta activului republicat al PSRM cu privire la alegerile locale anticipate si desemnarea candidatului la functia de primar general al municipiului Chisinau.

- Partidul Democrat a inceput sa expedieze scrisori partidelor cu care iși propune sa negocieze un candidat comun pentru alegerile locale noi din municipiul Chișinau, cel puțin asta rezulta din scrisoarea adresata de democrați catre liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase.

- Foto: Lilian Nițu, președinte PMP Dambovița, Traian Basescu, președinte PMP Partidul Mișcarea Populara se intrunește pe 16 iunie intr-un congres Post-ul PMP a convocat congres pe 16 iunie. Partidul susține alegerea primarilor in doua tururi și Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Astazi, s-a constituit, la Iași, Liga Aleșilor Locali Unioniști. Din aceasta organizație, fac parte peste 100 de primari din Republica Moldova, care au semnat documentul de unire a Basarabiei cu Romania. Primarul localitații Cimișlia, din Reublica Moldova, Gheorghe Raileanu, a spus ca unirea reprezinta…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale, fostul ministru al Apararii Anatol Salaru, considera ca procurarea de armament este o prioritate pentru Republica Moldova, in contextul in care trupele militare din Transnistria reprezinta o amenintare la adresa Chisinaului.

- Acesta spusese: "Cererea Republicii Moldova de retragere a trupelor ruse este desprinsa de realitate”. In acest context, europarlamentarul PSD, Andi Cristea, președintele delegației pentru Republica Moldova a Parlamentului European și vicepreședinte al Comisiei pentru politica externa a Parlamentului…

- Un grup de intelectuali din Republica Moldova ii adreseaza președintelui o scrisoare prin care solicita anularea deciziei de retragere a cetațeniei Republicii Moldova lui Traian Basescu. criticand totodata atitudinea lui Dodon deoarece isi permite sa ameninte judecatori si ca face numai abuzuri de cand…

- Un grup de intelectuali din Republica Moldova ii adreseaza președintelui Igor Dodon o scrisoare prin care solicita anularea deciziei de retragere a cetațeniei Republicii Moldova lui Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei și președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale.

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut, desi societatea civila astepta ca formatiunea acestuia impreuna cu Partidul Actiune si…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase l-a criticat pe Traian Basescu și a sarit la gatul unioniștilor, pe care ii face ipocriți. Nastase menționeaza in acest context formațiunea Partidul "Unitații Naționale” al carui președinte de onoare este Traian Basescu. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- Peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile de lumina platite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore. Banii au fost scoși de pe conturile de la Victoriabank ale unei firme din Tiraspol care a intermediat, timp de cațiva ani, livrarea de…

- Astazi in Republica Moldova se va afla intr-o vizita oficiala prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila. Astfel, circulația rutiera pe unele strazi ale capitalei temporar va fi limitata, și anume:

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Ex-Președintele Romaniei, Traian Basescu, ar fi un bun candidat la funcția de primar al Chișinaului, a declarat președintele Partidului Unitații Naționale (PUN), Anatol Salaru, la TVR Moldova.

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Republica Moldova nu mai este vizitata de catre oficiali straini de rang inalt pentru ca acestia nu mai au ce sustine si nu mai au cu cine se intalni. De aceasta parere este Alexei Tulbure, fostul reprezentant al Chisinaului la ONU si Consiliul Europei, expusa in cadrul emisiunii „Important” de la postul…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- ”Traian Basescu a fost primit ca un erou eliberator la Nisporeni, acolo unde s-a intalnit duminica, 28 ianuarie, cu cetațenii orașului”, a scris site-ul B1.ro. ”Traian Basecu intampinat cu entuziasm și muzica patriotica la Nisporeni”, menționa, in aceeași zi, Deschide.md. ”Traian Basecu a participat…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a vizitat Mitropolia Basarabiei, unde a fost intalnit de catre IPS Parintele Mitropolit și Exarh Petru. La intalnire au fost prezenți și deputatul roman Eugen Tomac și fostul ministru al Apararii din Republica Moldova, Anatol Șalaru.

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Nemultumit de decizia primului om din Republica Moldova, aceea de a-i retrage cetatenia moldoveneasca, fostul presedinte Traian Basescu s-a adresat instantei. Iar in prima zi a acestei saptamani, magistratii de la Judecatoria Chisinau au respins cererea inaintata de apararea legala a lui Traian Basescu,…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) "condamna categoric intentia cetateanului roman Traian Basescu de a inainta in Parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova", a transmis PSRM, miercuri, printr-un comunicat de presa. Socialistii moldoveni sustin…

- Centenarul Unirii va trece, iar Republica Moldova va ramine stat suveran și independent. Declaratia ii apartine deputatului in Parlamentul Republicii Moldova Vlad Batrincea, potrivit caruia, prin actiunile intreprinse, fostul presedinte roman, Traian Basescu, vrea sa obtina dispariția statului moldovenesc.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…