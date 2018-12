Un deputat PSD se plânge că a fost ameninţat de trei bărbaţi chiar în Secţia de Poliţie „Sunt chiar acum la Sectia de Politie nr 1. Ascult cum sunt amenintat de 3 indivizi: te omor, cutite, iesi afara sa vezi tu, etc. Am venit aici pentru ca o ruda, lovita si amenintata, m-a sunat - e dreptul sau legal sa faca asta. Mi-a spus ca 3 barbati il ameninta in sectia de politie si ii e frica pentru ca politistii asista pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagereaza. In zona de relatii cu publicul, in fata politistului de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

