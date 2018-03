Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a anuntat ca propune Presedintiei, Guvernului si partidelor politice "Pactul pentru Carte" - un pachet legislativ care isi propune sa contribuie la dublarea piatei de carte din Romania, in conditiile in care Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest…

- Robert Negoita, edil al Sectorului 3, presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania si vicepresedinte al PSD, considera ca este in neregula faptul ca cetatenii sunt taxati diferit si propune, in urma discutiilor cu membrii asociatiei, o cota unitara de impozitare a cladirilor.

- O inițiativa legislativa a fost depusa la Camera Deputaților, de mai mulți parlamentari (intre care și deputatul PNL de Alba Corneliu Olar), care propun acordarea unei indemnizații pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. ”Incepand…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, a anuntat ca sustine organizarea unui referendum in urma caruia sa se stabileasca in mod clar daca Romania este o republica prezidentiala sau una parlamentara. Invitat la postul de televiziune Digi 24, Alexandru Baisanu a fost intrebat daca ...

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu anunta ca organizatia de femei a PSD pe care o conduce propune „Forumul Romaniei”. „Initiativa vine ca o continuare a Programului de Guvernare si doreste sa ...

- Unul dintre cele mai raspandite obiceiuri in Biserica Ortodoxa este cel al pomenirii mortilor. In perioada Postului Mare, in fiecare zi de sambata se pomenesc mortii, moment in care bisericile sunt pline de persoane venite cu coliva, colac, vin si lumanari pentru a participa la slujba de parastas.

- Simularea examenului de evaluare nationala se desfasoara fara probleme in Bucuresti, profesorii supraveghetori fiind inlocuiti in cateva scoli unde cadrele didactice din FSLI au boicotat examenul, spun reprezentantii Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).Citeste si: Deputatul…

- Parlamentul a legiferat in aceasta saptamana declararea ultimei zi de vineri dinaintea Pastelui ca fiind sarbatoare legala nelucratoare, in urma votului din Camera Deputatilor. “In acest fel, intram si noi in traditia europeana, avand in vedere faptul ca 16 din cele 28 de tari ale Uniunii Europene se…

- "Partidele politice și-au facut niște obligații in campania electorala. Acum trebuie sa dea posturi tuturor lipitorilor de afișe, ca sa nu moara de foame. Statul este mama tuturor raniților. Sa nu credeți ca la stat se inghesuie niște luminați, salariati care sa fie in masura sa genereze competența…

- ​Analiza repartitiei fondurilor publice de la Consiliul Judetean Valcea spre UAT-uri in perioada 2008-2018 (document atasat) ne arata ca indiferent de majoritatea politica ce a condus acest judet in ultimii 10 ani, distributia fondurilor publice a avut un important caracter politic. Astfel, indiferent…

- Deputatul liberal Cristian Achitei considera ca decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a demara procedurile pentru revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "il descalifica profesional". Achitei a declarat, vineri, pentru AGERPRES,…

- A fost galagie mare duminica la Bontida, in plin centrul comunei. Conform tradiției, a avut loc sarbatoarea „Ciufuri – Lasatul Secului”, obicei revitalizat in ultimii ani in localitate. Cei care nu se casatoresc ajung in alaiul „fetelor batrane”, este mesajul acestui obicei. Traditia populara a disparut…

- Deputatul liberal Mara Mares a anuntat depunerea unei initiative legislative prin care din 2019 sa se elimine posibilitatea ca examenul de bacalaureat sa se defasoare in timpul anului scolar, inainte ca elevii de liceu sa fie absolventi, asa cum s-a intamplat in acest an.

- Deputatul liberal Gabriel Andronache a propus, joi, ca toate dosarele referitoare la familie si minori sa fie solutionate numai de catre Tribunal, unde sa fie infiintate sectii specializate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Grupul este condus de fondatorul si directorul sau general, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experienta in industria vinului, alaturi de actionarii Horizon Capital, companie de private equity din Ucraina si Moldova, si International Finance Corporation (IFC), parte din grupul…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a declarat luni ca modificarile aduse Codului Fiscal nu au adus haos doar in sistemul de stat si cel privat, ci au afectat si ONG-urile. El spune ca va propune redirectionarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe…

- Deputatul liberal Laurentiu Leoreanu a acuzat „revolutia fiscala“ a PSD de distrugerea bugetelor organizatiilor non-guvernamentale si a anuntat ca va propune redirectionarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe profit. Citeste mai mult: adev.ro/p4191o

- Depașirea pe linie continua ar putea sa nu mai fie sancționata in Romania, in anumite conditii. In prezent, depasirea neregulementara este sanctionata cu suspendarea carnetului de conducere pentru 30 de zile si 9 puncte de amenda.Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO, la Palatul Victoria: Premierul…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, luni, ca a depus proiectul de lege privind castrarea chimica a pedofililor dupa un model „mai soft decat exista in Cehia, Polonia, Italia, Germania”.

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a anuntat va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv si voi propune conducerii PNL…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- Viața unei comunitați rurale are o componenta preponderent agrara, iar Beba Veche nu face excepție, creșterea animalelor și cultivarea pamantului fiind indeletniciri practicate de generații. „Avem in comuna trei crescatori cu turme de oi și un crescator de vaci. Sunt buni contribuabili toți patru, achitand…

- La intersecția strazilor Burebista și a bulevardului Dacia din sectorul Botanica al capitalei peste noapte a aparut o ghereta nou. Asta in timp ce centrul capitalei s-a eliberat de prezența sufocanta a gheretelor, periferiile ramin a fi la fel de ”pline” de acestea. In sectorul Botanica, ghereta aparuta…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a intocmit un „top al minciunilor PSD" din anul 2016 si pana in prezent. Bogdan Gheorghiu a amintit ca saptamana trecuta, PNL a prezentat un raport de monitorizare intitulat „Cartea Neagra a guvernarii: 2017 – Un an pierdut pentru ...

- Lucian Sova a fost propus sa preia mandatul de ministru al Transporturilor in Guvernul Dancila, dupa ce el a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Tudose. Anul trecut, pe 20 iunie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul penal in care deputatul bacauan era cercetat penal…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a anunțat ca, potrivit raspunsului primit de la Ministerul Transporturilor, intrarea spre București a Autostrazii A3 București-Ploiești va fi finalizata, cel tarziu, la inceputul lunii august a acestui an. Beatrice Tudor a adresat, in luna noiembrie…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a criticat, intr-un video postat pe Facebook, Raportul Comisiei pentru alegerile din 2009, apreciind ca nu are nicio legatura cu realitatea in ceea ce il priveste, el intreband daca nu se impune comisie de ancheta privind „lovitura de stat” din 2012.Citeste si:…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, supranumit „deputatul mitraliera” ca urmare a declarațiilor facute anul trecut, in contextul protestelor generate de OUG 13, a declarat ca va propune modificarea Codului penal in sensul dezincriminarii totale a abuzului in serviciu. De asemenea, social-democratul spune…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat luni, inainte de sedinta conducerii extinse a PSD, ca va propune ca atat in programul de guvernare cat si in statutul PSD sa fie introdusa directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, pentru ca nicio persoana sa nu mai trebuiasca sa plece din functii…

- Catalin Radulescu, ales cunoscut si ca „deputatul AKM“, a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune dezincriminarea abuzului in serviciu, mentionand ca masura ar fi similara cu prevederile altor state europene.

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat, luni, ca va cere Biroului Politic la PNL sa sustina desfiintarea inspectoratelor scolare, afirmand ca sunt ”armate de politruci” care ”ingroapa invatamantul”, precizand ca i-au fost transmise procese verbale potrivit carora sute de scoli vor fi inchise.

- Deputatul PNL Bogdan Hutuca a transmis un comunicat de presa cu privire la declaratiile date de fostul presedinte al ANAF, Gelu Diaconu.Diaconu semnaleaza diferentele uriase dintre taxele care sunt platite de dezvoltatorii imobiliari cinstiti si persoanele fizice care dezvolta proiectele imobiliare.Redam…

- De la inceputul primului meu mandat in Parlamentul Romaniei, mi-am axat activitatea pe rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii si reprezentantii autoritatilor locale. Intreaga mea activitate parlamentara de pana acum poate fi consultata pe pagina de internet a Camerei Deputatilor Read…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a comentat transferul lui Paul Anton (26 de ani), care a fost achiziționat de Anji Makhachkala de la Dinamo in aceasta iarna. "Gurița" susține ca il are pe fostul dinamovist in vederile sale pentru echipa naționala. "Pentru nationala este un pas inainte.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea Comitetului Executiv al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului dupa „iesirea necontrolata si nestatutara” a premierului Tudose si insubordonarea sa fata de deciziile partidului.

- "Cei care deconteaza cea mai mare parte a notei de plata a incompetenței coaliției de guvernare sunt romanii angajați in mediul privat. Luand exemplul unui tanar de 34 de ani, angajat intr-o companie automotive din Timișoara, cu un credit ipotecar prin Prima Casa de 52.000 de euro, calculele arata…

- La alegerile locale din 2016, in programul pe care il stabileste fiecare partid, PSD Brasov aducea in discutie, la nivelul Consiliului Judetean, modalitatea reducerii cu 10% a pretului la metrul cub de apa. „In primele sedinte ale Consiliului Judetean, am vorbit in plen despre acest aspect, dupa care…

- Decizia UDMR de a semna rezoluția de autonomie genereaza reacții virulente din partea PSD. Deputatul PSD, Razvan Rotaru, propune schimbarea legii electorale in așa fel incat un partid sa fie obligat sa treaca pragul electoral de 5% in toate județele țarii, nu doar in anumite zone. O astfel de modificare…

- La initiativa conducerii Sistemului Hidrotehnic Paltinu-Voila, preotii au sfintit, luni, apa care ajunge la robinetele a mii de prahoveni, aceasta fiind o traditie de 18 ani. Slujba de sfintire a apei a fost facuta la Uzina de apa a Barajului Paltinu. Preotul care a oficiat slujba de…

- Deputatul democrat Sergiu Sirbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constitutionala prin care solicita constatarea circumstantelor ce justifica interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova in vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul Audiovizualului,…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni…

- Catalin Radulescu, poreclit si „deputatul mitraliera” dupa ce a sustinut ca e dispus sa foloseasca mitraliera impotriva romanilor care protesteaza a avut o noua iesire nervoasa si extrem de agramata...

- Matei Suciu a ajuns intamplator in Parlament. Se intampla in 2012, cand nimeni din USL Timiș, ma refer aici la lideri mai importanți, nu voia sa candideze pe Colegiul III Senat. Și asta fiindca acolo candida și președintele de la acea vreme al PDL, Vasile Blaga.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Intr-o singura zi, 18 decembrie, deputatul PSD Catalin Radulescu a depus in Parlament trei proiecte de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Este vorba inclusiv de redefinirea unor infracțiuni precum luarea și darea de mita, traficul de influența și abuzul in...

- Muraturile de bureti si vinetele murate, sarmalele in foi de varza, toba si lebarul. Sunt felurile de mancare preferate ale executive chef-ului de origine indiana de la hotelul Sheraton din Bucuresti. Si nu doar ca le savureaza cu autenticitatea unui roman neaos, dar stie sa le si pregateasca el…

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi „pentru” si 95 de voturi „impotriva” legea bugetului de stat pentru anul 2018. Parlamentari din partea PNL, PMP, dar și USR au criticat bugetul. Pe de alta parte, ALDE l-a laudat.